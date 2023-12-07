الامارات | عبدالله بن زايد: الإمارات قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

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شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد: الإمارات قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية "قدمت دولة الإمارات مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية استجابة للوضع الكارثي في القطاع وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق كما أورد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته"، وذلك كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات .
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