محمد بن راشد يعلن عن الفائز بجائزة «نوابغ العرب» في مجال الهندسة والتكنولوجيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، عن فوز البروفيسور فاضل أديب من لبنان بجائزة «نوابغ العرب» في مجال الهندسة والتكنولوجيا.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «مبادرة "نوابغ العرب" هدفها الأساسي هو تعزيز ثقة الإنسان العربي بإمكانياته، وقدراته، وتعريف الأجيال على قدوات ونماذج مشرّفة… واليوم لدينا نموذج مشرّف لشاب عربي.. نعلن اليوم عن الفائز بجائزة "نوابغ العرب" في مجال الهندسة والتكنولوجيا، وهو البروفيسور فاضل أديب من لبنان، أستاذ مشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ، نشر أكثر من 80 ورقة بحثية وبراءة اختراع في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ولديه إسهامات بارزة في مجال الاستشعار اللاسلكي، ومنها أبحاثه وابتكاراته في مجال الاتصال اللاسلكي وخاصة في التعرف على الأجسام والذبذبات خلف الجدران، وتحت الأنقاض. كل التوفيق للبروفيسور فاضل أديب».