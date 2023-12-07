مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة "مؤسسة الإمارات للدواء"

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات تشكيل مجلس إدارة "مؤسسة الإمارات للدواء" وندب الدكتورة فاطمة الكعبي للقيام بمهام المدير العام.
بحسب الحساب الرسمي لمجلس الوزاء على منصة «إكس».
ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات تشكيل مجلس إدارة "مؤسسة الإمارات للدواء" وندب الدكتورة فاطمة الكعبي للقيام بمهام المدير العام.
بحسب الحساب الرسمي لمجلس الوزاء على منصة «إكس».
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام