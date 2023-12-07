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الامارات | محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة حميد بن بدر العليلي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 ديسمبر 2023

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الخميس)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حميد سيف بن بدر العليلي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في أم القيوين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرته، سائلاً المولى العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الصبر والسلوان لأهله وذويه، الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم لسموه على مواساته الصادقة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة من كل مكروه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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