نهيان بن مبارك يفتتح المدرسة الإيطالية الدولية بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش أن التعليم الإماراتي خطى خطوات واسعة نحو العالمية، واستطاع اجتذاب العديد من المناهج التعليمي العالمية ذات التاريخ الطويل مثل المدرسة البريطانية والأميركية وغيرها، وأخيرا يفسح المجال أما المدرسة الإيطالية للمشاركة في ركب التعليم الإماراتي.

وأكد أن المجتمع الإماراتي المنفتح على الجميع، بما يتمتع به هذا المجتمع من تلاحم وتسامح وتعايش إنساني يسع الجميع، ويسمح لكافة الثقافات بأن تدلي بدلوها في مختلف المجالات، مشيرا إلى ان الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تضع التعليم الإماراتي ضمن أهم الأولويات الوطنية باعتباره المؤسس لأجيال المستقبل، ولذا فأن التعليم الإماراتي ينطلق إلى العالمية مستفيدا من كافة الخبرات الدولة في هذا المجال.

جاء ذلك عقب مشاركة معاليه افتتاح المدرسة الإيطالية الدولية بأبوظبي رسميا بقص الشريط خلال حفل رسمي شارك به عدد من القيادات الاتحادية والمحلية والتربوية من الإماراتية والدولية، مما رمز إلى دمج المدرسة في المنظومة التعليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم قام معاليه بكشف الستار عن اللوح التذكاري الذي يرمز إلى الرؤية التعاونية لمستقبل أكثر إشراقا وبيئة تعليمية مزدهرة والتي تسعى المدرسة الإيطالية الدولية إلى خلقها في مسيرتها التعليمية ، كما إنه يحمل رمزية تنطلق من الافتتاح الرسمي للمدرسة إلى تعهد المدرسة بتوفير مستوى راق من التعليم المتميز لأبناء الإمارات والمقيمين عليها.

كما قام معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان بجولة في المدرسة، حيث رحب بالطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وزار الفصول الدراسية، وأجرى حوارات سريعة مع الطلبة والمدرسين حول مناخ العمل بالمدرسة وطبيعة المناهج في إطار تفاعله مع الأجواء التعليمية بالمدرسة.

ومثل المعرض الفني أبرز الفقرات في زيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك، والذي استثمر المواهب الإبداعية لطلاب المدرسة، وعكس المعرض تفاني المدرسة في رعاية التميز الأكاديمي وتعزيز الإبداع والتعبير الفني.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المدرسة سعادة عارف الخوري، ونائب الرئيس و العضو المنتدب الدكتور إسماعيل الخوري ومديرة المدرسة السيدة "جانيت ديجاردان" عن امتنانهم الكبير لحضور سعادة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، حيث قال سعادة عارف الخوري : "يشرفنا أن يتواجد معنا سعادة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان في هذه المناسبة الخاصة، إن إزاحة الستار عن اللوح التذكاري لا ترمز إلى افتتاح مدرسة فقط، بل ترمز إلى فتح الأبواب لمستقبل حافل بالمعرفة والنمو والنجاح ".

كما شهد الافتتاح سعادة عبدالله سيف النعيمي سفير دولة الامارات في كوريا الجنوبية، و العميد يوسف إسماعيل الخوري نائب مدير الإقامة و شؤون الأجانب في أبوظبي، و خالد مبارك الكندي الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات العالمية للاستثمار التعليمي، وسورانا سلفيا مديرة المعهد الثقافي الإيطالي , كلاوديو رتمونو سكرتير أول نائب رئيس البعثة الإيطالية والسيد حسام و وفايزان من تعليم، ورجل الاعمال السيد محمد إسماعيل الخوري و السيد علي بن علي من شركة طاقة.