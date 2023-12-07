منصور بن زايد يلتقي رئيس الوزراء اليمني

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، معالي الدكتور معين عبد الملك رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الشقيقة على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه الدولة حاليا.

جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، بما يصب في صالح خير ونماء البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما تطرق اللقاء إلى القضايا المطروحة على أجندة "COP28" ودورها في تعزيز العمل الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها السلبية على المستوى العالمي.