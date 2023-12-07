الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع طرود غذائية في قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع الطرود الغذائية على أهالي محافظات قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

تضمنت المساعدات الإنسانية توزيع 12993 طردا غذائيا على 64965 مستفيدا في محافظات رفح وخانيونس والوسطى، واشتملت على المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال المجفف.

من جانبهم، أعرب المستفيدون عن شكرهم البالغ وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً لهذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدين أن هذه السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب.