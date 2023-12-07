الامارات | مدارس دبي الخاصة بين الـ 14 الأفضل عالمياً.. في الرياضيات والعلوم والقراءة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن «جودة التعليم هي جودة حياة يستحقها المواطن والمقيم وأسرهما»، وأن «قوة مدارسنا اليوم هي قوة لمستقبلنا وضمان لنجاح أجيالنا الجديدة».

ونوه سموه - بمناسبة إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) نتائج برنامجها الدولي لتقييم مستويات الطلبة (PISA) في 81 دولة ومنطقة حول العالم، وحلول مدارس دبي الخاصة في المرتبة التاسعة في الرياضيات - بجهود الكوادر التعليمية المتفانية، ومتابعة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «جاءت مدارس دبي الخاصة في المرتبة التاسعة عالمياً في الرياضيات (في 2009 كانت في المرتبة الـ38 دولياً في الرياضيات)، كما جاءت مدارس دبي الخاصة في المرتبة الـ14 عالمياً في العلوم، والـ13 عالمياً في القراءة».

وحلّت المدارس الخاصة في دبي لأول مرة ضمن قائمة المراكز الـ14 الأفضل عالمياً في مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة، في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022)، لتتخطى بذلك أهداف الأجندة الوطنية لهذا المؤشر، والمحددة بأن يكون التعليم من بين المراكز الـ20 الأفضل عالمياً، والمتوسط المعتمد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وهي المؤسسة الدولية المعنية بتنفيذ التقييم كل ثلاث سنوات.

ويقيس البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022)، مدى قدرة الطلبة على استخدام مهارات الحياة الواقعية في مجالات المعرفة في الرياضيات وفي العلوم وفي القراءة، وتطبيقها في المواقف العملية اليومية، ما يحتاج إلى العديد من المهارات، كالثقة والقدرة على حل المشكلات والمثابرة والتعاطف، والتي ترتبط بجودة الحياة.

واحتلت المدارس الخاصة في دبي المرتبة التاسعة عالمياً في مهارات الرياضيات، بمتوسط نقاط بلغ 497 نقطة، لتتخطى بذلك المتوسط العالمي المعتمد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بـ25 نقطة، كما احتلت المرتبة الـ13 عالمياً في مهارات القراءة بمتوسط نقاط بلغ 498، والمرتبة الـ14 عالمياً في مهارات العلوم بمتوسط نقاط بلغ 503 نقاط.

وقال مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتور عبدالله الكرم، إن العام الدراسي الجاري يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة على صعيد النمو والجودة في قطاع المدارس الخاصة في دبي، إذ سجلت أعلى نسبة نمو في عدد الطلبة الملتحقين بها للعام الدراسي الجاري.

وأضاف: «يسعدنا الإعلان اليوم عن تسجيل مدارسنا رقماً قياسياً جديداً في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022)، حيث حققت المدارس الخاصة تقدّماً مستداماً وملحوظاً في التقييم الدولي، يتخطى مستهدفات الأجندة الوطنية، الأمر الذي يبيّن أيضاً سرعة استجابة مدارسنا للظروف الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) بكل مرونة، مع عودة التعليم الحضوري بشكل سلس ومنظم خلال فترة الجائحة».

ولفت إلى أن «هذه النتائج تأتي بفضل القيادات المدرسية وخبرات المعلمين، وإصرار طلبتنا ودعم أولياء الأمور، ما يضع قطاع التعليم في دبي بين الأفضل عالمياً». وقال: «نحن ممتنّون لجميع القيادات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور الذين صنع التزامهم، من أجل جودة التعليم، هذه المكانة المتميزة لقطاع المدارس الخاصة، كما نتوجّه بجزيل الشكر إلى أولئك الذين سينطلقون بكل تفانٍ وشغف نحو المستقبل».

وكشفت النتائج تسجيل المدارس الخاصة - ضمن فئة متميز بحسب تصنيفات جهاز الرقابة المدرسية في الهيئة - معدل نقاط بلغ 551 نقطة في الرياضيات، و553 نقطة في العلوم، و554 نقطة في القراءة، ما يفوق بشكل ملحوظ المتوسط العالمي المعتمد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية البالغ 472 نقطة، و485 نقطة، و476 نقطة، على التوالي. وبحسب المناهج التعليمية المطبّقة في دبي، فقد حقق طلبة المدارس الخاصة التي تطبق منهاج البكالوريا الدولية في الإمارة، المعدل الأعلى في برنامج «PISA»، بواقع 535 نقطة في مهارات الرياضيات، و538 نقطة في مهارات العلوم، و528 نقطة في مهارات القراءة.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لجهاز الرقابة المدرسية في الهيئة، فاطمة إبراهيم بالرهيف: «إن نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022)، أظهرت مواصلة المدارس الخاصة في دبي توفير تعليم عالي الجودة في جميع المناهج الدراسية المطبّقة لجميع طلبتها، يضاهي ما يحصل عليه أقرانهم في العالم، ما يعزز تنافسية طلبتنا ومدارسنا عالمياً، ويعكس مكانة دبي وجهة دولية جاذبة للتعليم المتميز».

ولفتت بالرهيف إلى نجاح المدارس الخاصة في تخطي أهداف الأجندة الوطنية، وبلوغ مراكز متقدمة عالمياً في دراسة «PISA 2022»، ما يعد نقلة نوعية لجودة التعليم في دبي الذي ترسخت ثقافته وأدواته، من أجل ضمان حصول الطلبة في المدارس الخاصة على تعليم جيد أو أفضل بمعايير عالمية.

وأعربت عن تقديرها لجهود المدارس الخاصة من أجل الارتقاء بأدائها على نحو مستمر، مهنئة القيادات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور على إنجازهم المتميز عالمياً.

يذكر أن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022)، شارك فيه نحو 9250 طالباً وطالبة ينتمون إلى 171 مدرسة خاصة تطبّق ثمانية مناهج تعليمية متنوعة.

للإطلاع على تقييم آداء وترتيب المدارس الخاصة بدبي في (PISA)، يرجى الضغط على هذا الرابط.

ولي عهد دبي:

• نشكر الكوادر التعليمية المتفانية ونشكر هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على جهودهم ومتابعتهم.

• قوة مدارسنا اليوم هي قوة لمستقبلنا وضمان لنجاح أجيالنا الجديدة.

• المدارس الخاصة حققت تقدّماً مستداماً وملحوظاً في التقييم الدولي يتخطى مستهدفات الأجندة الوطنية.

• مدارس دبي سجلت استجابة سريعة ومرنة مع عودة التعليم الحضوري خلال فترة الجائحة.