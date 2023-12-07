أزياء «كوب 28».. صديقة للبيئة

ابوظبي - سيف اليزيد - تامر عبد الحميد (دبي)

ضمن فعاليات «كوب 28»، شهدت مدينة إكسبو دبي، أمس الأول، أول عرض أزياء مستدامة، تشهده فعاليات مؤتمر الأطراف، حيث تحولت ساحة الوصل في المنطقة الخضراء إلى أول ممشى من نوعه لعرض أزياء صديقة للبيئة، وبتوقيع مصممين عالميين مثل ستيلا مكارتني وديموبازا، ومصممين ناشئين في المنطقة.

وشهد عرض الأزياء حضوراً لافتاً من زوار المنطقة الخضراء من أنحاء العالم، ويهدف إلى إعادة تعريف صناعة الأزياء من خلال رؤى مبتكرة وضعها المصممون في مجموعات أزياء صديقة للبيئة، إلى جانب تعريف المواهب الناشئة بأهمية الوصول إلى حلول مبتكرة في تصاميم الأزياء بطرق تعتمد على إعادة التدوير والخامات المستدامة.

ووفر العرض منصة لمصممي الأزياء الملتزمين بقضايا تغير المناخ والاستدامة، للتعبير عن أفكارهم المتعلقة بمناصرة العمل المناخي، ودعم مبادراتهم لرفع مستوى الوعي حول أهمية تضافر جهود مختلف القطاعات على المستوى العالمي لمواجهة التحديات المناخية وصون الموارد الطبيعية.

وأطلق المصممان Shantnu & Nikhil للمرة الأولى مجموعة تروج للاقتصاد الدائري، وركز رامي قاضي، سفير النوايا الحسنة الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بقوة على الإنتاج المسؤول، لا سيما أنه سبق وابتكر فستاناً مصنوعاً بالكامل من البلاستيك.

صمِّمت معظم الأزياء التي عرضت في ساحة الوصل، من أقمشة متجددة ومعاد تدويرها وقابلة للتحلل لصنع أزياء أكثر استدامة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة أزياء لعلامات تجارية عالمية مستدامة من أميركا والهند، وأخرى لعباءات مستدامة ومقرها في دولة الإمارات.