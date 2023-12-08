"النقل المتكامل": إغلاق جزئي للطريق على جسر السعادة - أبوظبي خلال عطلة نهاية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، اليوم الجمعة، عن إغلاق جزئي للطريق على جسر السعادة - أبوظبي خلال عطلة نهاية الأسبوع من 9 ديسمبر 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 .