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"النقل المتكامل": إغلاق جزئي للطريق على جسر السعادة - أبوظبي خلال عطلة نهاية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، اليوم الجمعة، عن إغلاق جزئي للطريق على جسر السعادة - أبوظبي خلال عطلة نهاية الأسبوع من 9 ديسمبر 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 .

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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