ابوظبي - سيف اليزيد - ضمن مشاركته في مؤتمر الأطراف COP28، نظم مركز أبوظبي للصحة العامة، الجهة التابعة لدائرة الصحة – أبوظبي والتي تُعنى بتعزيز منظومة الصحة العامة والصحة الوقائية في الإمارة، نشاطاً تفاعلياً بعنوان "فعالية وكتاب أنشطة أبطال الاستدامة"، المخصص للأطفال من زوار الحدث العالمي الهام، وذلك بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي.

مركز أبوظبي للصحة العامة يُنظم أنشطة توعوية وتفاعلية للأطفال

وتهدف الفعالية إلى توعية الأطفال بالممارسات التي تدعم أهداف الاستدامة وتحقيق التغير السلوكي المرغوب من خلال أنشطة ترفيهية وأسئلة ذكاء تختبر استيعاب الأطفال للمادة التعليمية في الكتيب الإلكتروني الذي يتضمن بعض الأنشطة منها التلوين وفرز النفايات وزراعة النباتات وتوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وضمن المشاركة مؤتمر الأطراف COP28، تستعرض دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة أبرز المبادرات والبرامج للرعاية الصحية المستدامة، مع تسليط الضوء على أثر التغير المناخي على ثلاث ركائز رئيسية تنطوي على أهمية كبيرة لتحقيق استدامة خدمات الرعاية الصحية، وهي أثر التغير المناخي على الأفراد، والمجتمع، ومنظومة الرعاية الصحية ككل.

ويمكن للزوار الصغار خوض التجربة التفاعلية في منصة دائرة الصحة – أبوظبي رقم 59 في المنطقة الخضراء، ضمن مركز التكنولوجيا والابتكار. لمعرفة المزيد حول المشاركة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.doh.gov.ae/en/cop28.