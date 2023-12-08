الامارات | رسالة واضحة من «كوب 28»: قادرون على صنع تغيير إيجابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف (كوب 28)، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن مؤتمر الأطراف استثنائي، وأسهم بالفعل في كتابة تاريخ العالم ومؤتمرات «COP».

وقال خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، في المنطقة الزرقاء ضمن «كوب 28»: «بتكاتف جهودنا جميعاً، خلقنا زخماً غير مسبوق لدعم العمل المناخي العالمي، ونجحنا في التوصل إلى توافق في الآراء في اليوم الأول، في ما يتعلق بالصندوق الدولي للمناخ، ونحن على ثقة بقدرتنا على القيام بذلك مرة أخرى».

وأضاف: «في الأيام القليلة المقبلة، لدينا القدرة معاً على إنجاز تحول جذري يسهم في إعادة صياغة الاقتصادات العالمية، وتشكيل مستقبلنا المشترك، ويضع الدول والمجتمعات والأفراد الأكثر تعرّضاً لتداعيات تغير المناخ، في صميم العمل المناخي وعلى رأس أولوياته».

وتابع الجابر: «نتيجة لجهودكم المشتركة، حقّق (كوب 28) نجاحاً ملموساً، ووجّه رسالة واضحة تؤكد أننا جميعاً - على اختلاف إمكاناتنا وظروفنا - قادرون على صنع تغيير إيجابي».

وقال: «دعونا نبني على هذا النجاح لتحقيق نتيجة غير مسبوقة في القرار الخاص بالحصيلة العالمية وفي جميع المهام الأخرى»، مضيفاً: «من خلال عملنا المشترك نجحنا في مفاجأة المشكِّكين وإلهام المتفائلين، والتزامنا بالتكاتف سيساعدنا في الحفاظ على كوكبنا».

وأكد: «نحن على ثقة بأن استمرارنا بروح العمل القائمة على التوافق سيدفعنا إلى الأمام، لنعمل معاً على ترسيخ مكانة (كوب 28) باعتباره مؤتمر الأطراف الذي استطاع - من خلال توحيد الجهود والعمل الجماعي - النجاح في إنجاز التحول الجذري المطلوب في مسار العمل المناخي العالمي».