الامارات | أنشطة توعية لـ «أبطال الاستدامة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مركز أبوظبي للصحة العامة، الجهة التابعة لدائرة الصحة في أبوظبي، والتي تُعنى بتعزيز منظومة الصحة العامة والصحة الوقائية في الإمارة، ضمن مشاركته في مؤتمر الأطراف «كوب 28» فعالية بعنوان «كتاب أنشطة أبطال الاستدامة»، المخصص للأطفال من زوّار الحدث العالمي المهم، وذلك بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي.

وتهدف الفعالية إلى توعية الأطفال بالممارسات التي تدعم أهداف الاستدامة وتحقيق التغير السلوكي المرغوب من خلال أنشطة ترفيهية وأسئلة ذكاء تختبر استيعاب الأطفال للمادة التعليمية في الكتيب الإلكتروني، الذي يتضمن بعض الأنشطة منها التلوين وفرز النفايات وزراعة النباتات وتوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتستعرض دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة ضمن مشاركتها في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، أبرز المبادرات والبرامج للرعاية الصحية المستدامة، مع تسليط الضوء على أثر التغير المناخي على ثلاث ركائز رئيسة تنطوي على أهمية كبيرة لتحقيق استدامة خدمات الرعاية الصحية، وهي أثر التغير المناخي على الأفراد، والمجتمع، ومنظومة الرعاية الصحية ككل.

ويمكن للزوّار الصغار خوض التجربة التفاعلية في منصة دائرة الصحة في أبوظبي رقم 59 في «المنطقة الخضراء»، ضمن مركز التكنولوجيا والابتكار.