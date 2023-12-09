الامارات | إطلاق تأمين الائتمان الأخضر للصادرات الصديقة للبيئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عن طرح منتج تأمين الائتمان الأخضر، المصمم لإتاحة التمويل بشكل أسهل أمام المصدرين الذين يسهمون في التحوّل الأخضر أو التخفيف من آثار تغير المناخ أو جهود التكيّف، حيث سيمكن هذا المنتج المصدرين الإماراتيين من المشاركة بفعالية في المبادرات الصديقة للبيئة، إضافة إلى الإسهام بشكل إيجابي في أجندة الإمارات للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر بعنوان «تأمين ائتمان الصادرات وتحفيز التأثير الإيجابي على المناخ»، استضافته الشركة على هامش مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28)، انطلاقاً من التزامها تعزيز الحوار الدولي بشأن التجارة المستدامة وتأمين ائتمان الصادرات.

وافتتح الحدث، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عبدالله بن طوق المري، حيث ناقش الحضور الدور الحيوي لتأمين ائتمان الصادرات في تسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، مشيرين إلى أهمية هذه الحلول المالية في تحفيز الممارسات المسؤولة بيئياً، ودفع الابتكارات في القطاعات الصديقة للمناخ، وتهيئة الموارد المالية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال بن طوق، «يمثل المؤتمر في (كوب 28) خطوة مهمة في تعاوننا نحو مستقبل أكثر خضرة، ويكرس جهودنا لإرساء الأسس لغد أكثر استدامة وازدهاراً»، مؤكداً التزام دولة الإمارات قيادة الطريق في التنمية الاقتصادية المستدامة، ومدّ الأجيال المقبلة بالمهارات والفرص اللازمة لتحقيق الازدهار، في عالم يعي البيئة من حوله، ويدرك أهمية الحفاظ عليها.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، رجاء المزروعي، إن مؤتمر «تأمين ائتمان الصادرات» أكد التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في تعزيز المبادرات الواعية بالمناخ، حيث تمكنا من خلاله تسليط الضوء على الدور الأساسي لوكالات ائتمان الصادرات في التحوّل العالمي نحو الممارسات المستدامة، وأسهمت المناقشات فيه بتحديد سبل التعاون والابتكارات المستقبلية في هذا المجال.

وتضمن الحدث سلسلة من الكلمات الرئيسة وحلقات النقاش، جمعت قادة وخبراء عالميين من قطاعات التمويل والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة الدولية.

وقدمت المناقشات نظرة شاملة عن الدور المهم الذي يضطلع به تأمين ائتمان الصادرات في دعم التحول إلى الاقتصادات منخفضة الكربون، وتعزيز النمو الأخضر في مناطق مثل إفريقيا.

وسلّط المشاركون الضوء على مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، التي تعهدت الإمارات من خلالها بتقديم 4.5 مليارات دولار للمساعدة على تحفيز جهود الدول الإفريقية في مجال الطاقة النظيفة، حيث أسهمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بهذه المبادرة عبر التزام بقيمة 500 مليون دولار في مجال التأمين الائتماني.

وخلال الحدث، أطلقت المزروعي تقريراً شاملاً لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بعنوان «تمكين التجارة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات»، الذي يعرض التقدّم الاقتصادي في الدولة، وديناميكيات حركة التجارة العالمية المتغيرة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

ويؤكد التقرير الدور المحوري الذي تضطلع به الاتحاد لائتمان الصادرات كعامل تمكين رئيس في التنويع الاقتصادي للدولة، ويوضح بالتفصيل التحوّل الاستراتيجي لدولة الإمارات إلى اقتصاد قائم التنوع والمرونة والابتكار، وإسهاماتها في التجارة العالمية، وقوة البنية التحتية، والمواءمة مع الممارسات المستدامة.

تحالف

أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات انضمامها إلى «تحالف وكالات ائتمان الصادرات الملتزمة الحياد المناخي التابع للأمم المتحدة»، الذي تم إنشاؤه أخيراً، وهو أول تحالف ملتزم الحياد المناخي على مستوى العالم يضم مؤسسات مالية عامة، مع التركيز على تكريس الجهود لتعزيز الحلول المناخية، وتمويل جهود التحوّل من خلال التزام أعضاء التحالف الاستثمار في التقنيات الخضراء، الأمر الذي يمثّل خطوة كبيرة في الجهود العالمية لتحقيق اقتصادات بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.