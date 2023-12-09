الامارات | «شباب من أجل الاستدامة».. منصة للتواصل مع صنّاع القرار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منصة «شباب من أجل الاستدامة»، المبادرة التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أمس، الفائز بمسابقة «الابتكار من أجل المناخ» لعام 2023.

وتستضيف المنصة، برنامجاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات التي تستهدف الشباب، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 28».

وعمل الشباب المشاركون في المسابقة على تطوير حلول من شأنها الإسهام في تسريع وتيرة التنمية المستدامة، حيث تم في اليوم الختامي للمسابقة تقييم الأعمال ضمن جناح شركة «مصدر» في المنطقة الخضراء بالمؤتمر.

ومنحت لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الخبراء، جائزة المسابقة لعام 2023 إلى «إيه إن إم إيه» عن مشروعه الذي يوظف الذكاء الاصطناعي للاستجابة لحجم الطلب على الطاقة، حيث يربط مستهلكي الطاقة من السكان، ويعمل على تغيير سلوك الاستهلاك لديهم، لتجنب الهدر، والإسهام في مكافحة تغير المناخ.

وأشادت لجنة التحكيم بالمشروع الفائز الذي يوفر حلاً مبتكراً يسهم في معالجة مشكلة حقيقية، ما يدعم ترسيخ الاستدامة في قطاع الطاقة، مؤكدة أن الجمع بين تقنيات الألعاب وإنترنت الأشياء، يمكن أن يقود إلى حل نوعي في المستقبل.

وقالت المديرة التنفيذية لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»، لمياء نواف فواز، إن فئة الشباب تتمتع بالشغف والإمكانات الكبيرة لتقديم حلول مبتكرة ترتكز على الاستدامة، مشيرة إلى أن منصة «شباب من أجل الاستدامة» تسعى إلى تعزيز هذه الإمكانات وتوظيفها بالشكل الأمثل.

يشار إلى أن منصة «شباب من أجل الاستدامة»، تستهدف عبر برامج مثل «الابتكار من أجل المناخ»، تمكين الشباب ليصبحوا قادة للاستدامة، من خلال توفير فرص التواصل مع صنّاع السياسات ورجال الأعمال ورواد التكنولوجيا.