الامارات | جناح بلدية دبي يلهم جمهور «كوب 28»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستمر بلدية دبي في جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بالاستدامة البيئية والحضرية، عبر سلسلة ورش العمل والعروض التقديمية التي يستضيفها جناح البلدية خلال مؤتمر «كوب 28» الذي تشارك فيه كشريك استراتيجي للمسار، للمساهمة في إلهام جمهور الحدث العالمي الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي حتى 12 من الشهر الجاري.

وخلال الحدث، تستضيف بلدية دبي مناقشات حول أفضل الممارسات في مجال الاستدامة لتطوير المدن، ومكافحة تغير المناخ، وتخطيط مبادرات الحفاظ على البيئة، ومشاريع استدامة السواحل، واستراتيجيات إدارة النفايات، ومسارات التحول إلى الحياد المناخي، واستخدام التصنيع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء، والهندسة المعمارية المتكيّفة مع التغيرات المناخية.

واستضاف جناح بلدية دبي، أمس، الكاتبة والاستشارية السابقة في الأمم المتحدة، المتحدثة إيفانا برنوفيتش أوغبو، في محاضرة تفاعلية بعنوان «توطين أهداف التنمية المستدامة للمدن.. استغلال قوة قطاع التعليم».

كما شهد الجناح عرضاً حول «نظام دبي للطقس والتحذير المبكر» لمناقشة قدرة تكيف المدن مع تحديات تغير المناخ بالاستفادة من التكنولوجيا، وجلسة بعنوان «المحادثات الخضراء» التي نظمها مجلس شباب بلدية دبي، وتناول الفريق تأثير تغير المناخ على قطاعات الصرف الصحي والنفايات.

بينما تناقش بلدية دبي اليوم، التزامها بالاستدامة خلال جلسة بعنوان «الطبيعة، والأرض، والمحيطات»، التي ستضيء البلدية الضوء على دورها في الحفاظ على الطبيعة، وعرض خطة حتا المستدامة.

كما تبرز التحديات التي تواجهها البيئات الساحلية والنظام البحري، وذلك خلال جلسة بعنوان «دراسة الوضع البيئي للمنطقة الساحلية في دبي نحو الاستدامة».

وتستعرض بلدية دبي خلال جلسة «دبي الخضراء»، التي تتزامن معها ورشة عمل بعنوان «ماذا تخبرنا العلوم والمعرفة التقليدية للشعوب الأصلية عن الحفاظ على الطبيعة في البيئة الحضرية»، والتي تُقام على مسرح مركز تمويل المناخ في مؤتمر «كوب 28».

وتقدم بلدية دبي غداً استراتيجيتها الطموحة لتحقيق «الحياد المناخي»، إذ تستعرض المبادرات والبرامج التي تهدف من خلالها إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويتضمن البرنامج أيضاً جلسة تستعرض قصة بناء جناح بلدية دبي المشارك في «كوب 28» بعنوان «مخططات الغد.. الطباعة ثلاثية الأبعاد لجناح بلدية دبي المستدام».

وعلى منصة مركز تحول الطاقة، ستناقش بلدية دبي بالشراكة مع سوق دبي المالي البرنامج التجريبي الجديد لائتمان الكربون في دبي خلال جلسة بعنوان «كيف ستساهم فرص ائتمان الكربون في نقل دبي إلى الحياد المناخي؟».