الامارات | تعهُّد بـ 3 أهداف.. خلال «كوب 28»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة تسعى للمساهمة في تحقيق مستقبل مستدام؛ تعهدت شركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، التي تشغل «كارفور» في دولة الإمارات، بتحقيق أهداف الجهود المشتركة بالتعاون مع 16 شريكاً من موردي السلع سريعة الاستهلاك، خلال فعاليات المناخ «كوب 28».

جاء ذلك خلال فعالية حضرتها وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، وشركاء من موردي السلع سريعة الاستهلاك. وفي إطار التعهد، ستعمل «كارفور» بالتعاون مع شركائها في القطاع على إرساء معايير لعمليات الاستدامة الشاملة لحماية وتعزيز مستقبل قطاع التجزئة، وضمان مستقبل آمن للجميع.

وقالت مريم المهيري: «ضمن رئاستها لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، وضعت دولة الإمارات الأمن الغذائي على رأس جدول أعمالها، وبحلول اليوم الثاني من المؤتمر صادقت 134 دولة على إعلان بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، بما يضمن دمج الزراعة والنظم الغذائية المستدامة في العمل المناخي الوطني في المستقبل».

وأضافت: «يمتلك القطاع الخاص، بما في ذلك تجارة التجزئة في أنحاء الإمارات، دوراً مهماً في مكافحة تغير المناخ، وفي مساعدتنا على تحقيق هدفنا الوطني المتمثل في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ونعمل على تعزيز التعاون مع الشركات واتخاذ خطوات عملية لمواجهة تغير المناخ، ونرحب ونشجع على جهود خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في سلاسل التوريد الخاصة بشركات القطاع الخاص. ويعد تعهد (ماجد الفطيم للتجزئة) اليوم خطوة مهمة أخرى نحو مستقبل أكثر استدامة».

وبموجب التعهد، الذي يتضمن ثلاثة أهداف لجهد مشترك، ستلتزم «ماجد الفطيم» وشركاء «كارفور» من موردي السلع سريعة الاستهلاك بالهدف الأول الذي يستهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويتعين على أعضاء هذا التعهد قياس ومراقبة ودراسة الخطوات اللازمة لتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن منتجاتهم التي تتواجد في متاجر كارفور، واتخاذ التدابير والإجراءات الفعالة للحد منها. كما تهدف الجهود المشتركة للأعضاء إلى تحقيق هدف كارفور المتمثل في التخلص من مليار كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030. وتم تحديد الهدف الأول للموردين كجزء من التزام «كارفور» بتخفيض المساهمة الكبيرة البالغة 93% من انبعاثات النطاق 3. ويتماشى هذا الالتزام مع جهود «كارفور» لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة عبر سلسلة التوريد.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، هاني ويس: «نعتمد في الشركة منذ فترة طويلة نهجاً عملياً على مستوى جهودنا في مجال الاستدامة من خلال السعي المتواصل لإقامة شراكات هادفة، وتبني أعلى معايير الشفافية في ما يتعلق بمنتجاتنا، بهدف تمكين عملاء كارفور من اتخاذ قرارات مدروسة ومستدامة».

وأضاف: «أتوجه بالشكر إلى شركائنا الـ16 في القطاع الذين التزموا بالاستدامة كأولوية قصوى، ويتطلعون إلى إحداث ثورة إيجابية في قطاع التجزئة من أجل تحسين وحماية البيئة والمجتمع».

وأكمل: «سنواصل في كارفور مساعينا وجهودنا لاستكشاف حلول مبتكرة وفعالة لتقليل بصمتنا الكربونية، ونتطلع من خلال زيادة الوعي والتثقيف والإجراءات الفعالة إلى تمكين موردينا وزملائنا وشركائنا، والأهم من ذلك عملاؤنا، لإحداث تغيير إيجابي مستدام». وأطلقت «كارفور» متجراً حصرياً داخل «المنطقة الزرقاء» المخصصة لمؤتمر «كوب 28» في خطوة عملية تندرج في إطار جهودها الفعالة لتحقيق الاستدامة.

هاني ويس:

• سنواصل مساعينا وجهودنا لاستكشاف حلول مبتكرة وفعالة لتقليل بصمتنا الكربونية.