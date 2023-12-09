مواصلات «خضراء» في ساحات «كوب»

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

وسائل النقل داخل مدينة إكسبو دبي التي تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28» غاية في الأهمية، لتسهيل انتقال الضيوف والمشاركين والزوار، وتوفير الوقت عليهم في ظل تنوع الفعاليات وكثرة الجهات المشاركة.

وتعدد أنواع ووسائل النقل المتاحة في إكسبو دبي، لكن اللافت أنها وسائل مستدامة وصديقة للبيئة، ولا تسبب أي تلوث عن طريق إصدار ثاني أكسيد الكربون، وتضم الدرجات الهوائية، وهي لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع الطاقة، و«الباجي» الذي يعمل عن طريق الشحن بالكهرباء، و«السكوتر» الذي يتم شحنه بالكهرباء، ويعد الوسيلة الأسرع والأكثر انتشاراً بين المستخدمين لوسائل التنقل في «كوب 28».

ومن بين التسهيلات الخاصة باستخدام هذه الوسائل، أنه يمكن وضع باركود من خلال تطبيق ذكي يتم تنزيله لهذا الغرض، وبعد الدخول للتطبيق يمكن استخدام وسيلة النقل، ومن ثم إعادتها بعد انتهاء الرحلة.

وتتوافر مجموعة من النقاط والمناطق المخصصة لتواجد وسائل النقل المستدامة، وهو ما يسهل على الراغبين الوصول إليها والحصول عليها، وتتميز هذه النقاط بأنها كثيرة، وتغطي المناطق المختلفة للحدث.

النقل المستدام «أو وسائل النقل الخضراء» مفهوم يشير إلى أي وسيلة نقل ذات تأثير منخفض على البيئة، ويشمل النقل غير الميكانيكي، والمشي وركوب الدراجات والمركبات الخضراء، وبناء أو حماية أنظمة النقل في المناطق الحضرية ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، وحفظ المساحة وتعزيز أنماط الحياة الصحية. ونظم النقل لها تأثيرات مهمة على البيئة، وهو ما يمثل ما بين 20% و25% من استهلاك العالم من الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما أن انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع النقل تتزايد بمعدل أسرع من أي قطاع من القطاعات الأخرى المستخدمة للطاقة.