صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس مجلس المستشارين المغربي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة على هامش مشاركتة في الاجتماع البرلماني الدولي ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي يقام في مدينة إكسبو دبي حاليا.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمية تبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التنسيق والتشاور البرلماني في المشاركات البرلمانية، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وفق رؤية تستشرف آفاق المستقبل بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء سعادة كل من: - مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس وسعيد العابدي ومحمد الظهوري وحشيمة العفاري وهلال الكعبي وسلطان الزعابي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الامين العام المساعد لشئون رئاسة المجلس.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بمعالي النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، والوفد المرافق، مثمنا مشاركته في الاجتماع البرلماني الدولي ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، مؤكداعلي ان المجلس الوطني الاتحادي حرص على إشراك جميع البرلمانيين للتركيز على حلول عملية لتحقيق نتائج مستدامة، وربط مبادراتنا ومخرجات مؤتمرنا مع المؤتمر الرئيسي، وإبراز الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون في القضايا العالمية.

وأشار معاليه الي أن دولة الإمارات حرصت على أن تكون مثالاً لمكافحة التغير المناخي في المنطقة والعالم، فقد كانت أول دولة خليجية توقع على اتفاقية باريس، كما كانت أول دولة في المنطقة تعلن عن استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتمتلك الآن أكبر ثلاث محطات الطاقة الشمسية في العالم.

من جهته أكد معالي النعم ميارة على عمق علاقات الأخوة التاريخية المتجذرة والراسخة التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الامارات الشقيقة وتعاونهما في العديد من المجالات.

وأشاد معاليه بنجاح تنظيم واستضافة المجلس الوطني الاتحادي للاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر (COP28)، والمبادرات التي أعلنتها دولة الامارات لدعم قضايا التغير المناخي وجهودها في مجالات التنمية المستدامة والابتكار والذكاء الصناعي والفضاء وتمكين المرأة والشباب.