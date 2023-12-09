الامارات | شخبوط بن نهيان يعلن عن دعم قطاع الصحة في أفريقيا بـ 200 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، تقديم دولة الإمارات منحة مالية جديدة في مجال الصحة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، بهدف تحسين الأوضاع الصحية للشباب في أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة "الاستثمار في الصحة لليوم والغد"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والمنعقد حاليا في مدينة إكسبو دبي.

وتساهم استثمارات دولة الإمارات في بناء أنظمة صحية أقوى وتتمتع بمرونة أكبر لمواجهة التغير المناخي ولتقديم الخدمات الصحية المميزة للشباب في القارة، حيث يعزز هذا الدعم إمكانيات شباب أفريقيا لبناء مستقبل أفضل لمجتمعاتهم ودولهم.

وقال معاليه في كلمة رئيسية خلال الفعالية : " إن الاستثمار في الشباب سيطلق إمكانيات الملايين في قارة أفريقيا وسيضمن لهم مستقبلا مزدهرا، حيث يشكل الأشخاص دون الخامسة والعشرين عاماً ما يزيد على 60% من النسبة السكانية في أفريقيا. ويعتمد مستقبل القارة على الخدمات الصحية والتعليمية النوعية وتعلم المهارات التي يتلقاها الشباب ".

وتعكس هذه المبادرة تقدير دولة الإمارات للأهمية والضرورة الملحة للاستثمار في صحة شباب أفريقيا من أجل تعزيز فرص الازدهار والنماء، وضمن الشراكة الدائمة بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية والتزامها بدعم جهود دول القارة في تحقيق التنمية المستدامة.