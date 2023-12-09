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الطقس صحو مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
ستكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 و20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والمد الثاني عند الساعة 00:15 والجزر الأول عند الساعة 18:05.في بحر عمان، الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:54 والمد الثاني عند الساعة 07:20 والجزر الأول عند الساعة 13:49 والجزر الثاني عند الساعة 02:18.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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