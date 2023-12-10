الامارات | «الشارقة الخيرية» تطلق أكبر مخيماتها الطبية في خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جمعية الشارقة الخيرية، أمس، في مركز جمعية الشارقة الخيرية الطبي- خورفكان، المخيم الطبي الـ12، لإجراء الفحوص الطبية المبدئية الموسعة بالمجان، للأسر المتعففة من سكان المنطقة الشرقية.

ويأتي المخيم امتداداً للمخيمات السابقة التي أطلقتها الجمعية في مختلف مناطق الإمارة، وتأكيداً منها على حرصها على توفير بيئة صحية لسكان المنطقة الشرقية من ذوي الدخل المحدود، وتمكينهم من الاطمئنان إلى سلامتهم.

كما يأتي المخيم للتعريف بمركز جمعية الشارقة الخيرية الطبي، الذي افتتح نهاية العام الماضي، ويستهدف تقديم الرعاية الصحية والعلاج لذوي الدخل المحدود في المنطقة الشرقية، المسجلين بكشوف المساعدات بالجمعية.

وأكد مدير إدارة الجمعية بالإنابة في خورفكان، ناصر مسعود بلال، أن المخيم الطبي الـ12، هو الأكبر للجمعية من حيث أعداد المستهدفين والفحوص التي يتضمنها.

وشرح أنه يوفر فحوصاً للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفحوص أمراض الشيخوخة، وعيادة متنقلة لفحوص الأسنان والعيون، وفحوص الضغط والسكري، والفحوص النسائية، إلى جانب توفير الأدوية، وتوفير مكملات غذائية للأطفال، وفحوص الطب العام، والباطنية، بمشاركة 16 جهة متعاونة.

ويستهدف المخيم فحص ما يزيد على 1100 حالة، ما يجسّد تكاتف الجميع من أجل الارتقاء بمسيرة العمل الخيري، والقيام بالمسؤولية المجتمعية.

وأوضح أن المخيم شهد إقبالاً واسعاً من المستهدفين الذين توافدوا للاطمئنان إلى صحتهم.

• «المخيم يوفر عيادة متنقلة لفحوص الأسنان والعيون والضغط والسكري».