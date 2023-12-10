الامارات | عمر العلماء مديراً عــامـــاً لمكتب ولي عهد دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعيين عمر سلطان العلماء، مديراً عاماً لمكتب ولي عهد دبي.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعتمد تعيين عمر سلطان العلماء، مديراً عاماً لمكتب ولي عهد دبي».