الامارات | ملعب مستدام في حديقة المنخول.. بإطارات معاد تدويرها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية دبي عن إنشاء ملعب لكرة الطائرة من إطارات معاد تدويرها، وذلك بالشراكة مع «إطارات كونتيننتال»، في خطوة مستدامة، وتعاون يعزّز البنية التحتية للملاعب الرياضية في الحدائق التابعة للبلدية.

ويعكس الملعب الجديد في حديقة المنخول، جهود بلدية دبي، لتعزيز جودة الحياة في الإمارة وجعلها أكثر استدامة، من خلال المشروعات المجتمعية الهادفة التي تتوافق مع رؤية الإمارة للتنمية المستدامة، ويأتي إطلاق المشروع بالتزامن مع استضافة الإمارات للحدث العالمي «كوب 28»، عقب تنفيذ تجربة ناجحة في هانوفر بألمانيا، إذ بنت «كونتيننتال» ملعب كرة سلة مستداماً بالطريقة نفسها.

وتتضمن عملية إنشاء ملعب حديقة المنخول إعادة استخدام إطارات مستعملة ستحولها «كونتيننتال» إلى أحجار رصف مطاطية لإنشاء أساسات ملعب الكرة الطائرة، ويتضمن ذلك عملية صارمة لاستخراج أي مكونات كيميائية ضارة، ما يضمن إعادة استخدام الإطارات بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.

من جهته، قال مدير إدارة الحدائق العامة في بلدية دبي، أحمد إبراهيم الزرعوني: «تعكس شراكتنا مع (كونتيننتال) منهجنا في دمج الاستدامة في عملنا، مع توفير نمط حياة نشيط وبناء مجتمع متماسك مترابط. ومن خلال التعاون مع الشركاء الدوليين لإنشاء مساحات جميلة وفضاءات مشتركة عامة، نعمل على تعزيز رفاه المجتمع، وجعل دبي عنواناً للمدن الجميلة وجودة الحياة».

وأضاف: «لا يقتصر هذا المشروع فقط على بناء منشآت جديدة ومستدامة، بل يتضمن أيضاً إعادة استخدام المواد لتعزيز المشاركة المجتمعية في الاقتصاد الدائري».

من جانبه، قال المدير العام لشركة «كونتيننتال» الشرق الأوسط، خوسيه دي لا فوينتي: «نؤمن بأهمية المبادرات المستدامة التي تترك أثراً إيجابياً على المجتمعات على مستوى العالم، وتمثل دبي موقعاً مثالياً لهذه المبادرة، نظراً إلى مجتمعها الرياضي النابض بالحياة، ومكانتها مركزاً عالمياً للتميز الرياضي».

وأضاف: «يؤكد مشروع ملعب الكرة الطائرة التزامنا بمسؤولياتنا البيئية، إذ نسهم عبر تحويل الإطارات المستعملة بهذه الطريقة في تقليل النفايات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال الرياضة بالتعاون مع بلدية دبي».

وستتم دعوة المجتمع المحلي إلى زيارة وتجربة ملعب الكرة الطائرة الجديد في حديقة المنخول فور افتتاحه، عقب انتهاء كل المراحل الإنشائية للمشروع المستدام، الذي يتوقع افتتاحه خلال الشهر الجاري.

أحمد الزرعوني:

• المبادرة تعكس منهجنا في دمج الاستدامة في عملنا، وتوفير نمط حياة نشيط.

خوسيه دي لا فوينتي:

• نسهم عبر تحويل الإطارات المستعملة بهذه الطريقة في تقليل النفايات.