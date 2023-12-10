الامارات | 94 مركبة ودرّاجة خالف سائقوها اشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت شرطة دبي من ضبط 94 مركبة ودراجة نارية، وتحرير 4420 مخالفة «خطرة» لسائقين خالفوا اشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 للدولة، حيث ستطبق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات، وتصل قيمة فك حجز معظمها إلى 50 ألف درهم.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، أن معظم المخالفات تركّز في مناطق الروية، والجميرا، وبعض المناطق السكنية والأماكن الترفيهية، مشيراً إلى أن «السائقين خالفوا قواعد السير والمرور، وقاموا بأعمال فوضى واستعراضات على الطرق الداخلية والخارجية، وإزعاج لقاطني الإمارة، كما أقاموا المسيرات والتجمعات العشوائية، ولم يلتزموا بتعليمات رجال الشرطة، وتسببوا في تعطيل حركة السير والمرور، وإغلاق الطريق على آخرين».

وأضاف أن «بعض السائقين المخالفين زودوا أيضاً مركباتهم بمواد الضجيج، وأدخلوا إضافات غير مُرخصة في هياكل المحركات، كما أدخلوا زوائد تؤثر في الرؤية، إضافة إلى تحميل مركباتهم أكثر من العدد المسموح به».

وتابع أن «المخالفات امتدت إلى الخروج من النوافذ وفتحة السقف، واستخدام الرش (سبريه الحفلات)، وطمس لوحة الأرقام الأمامية أو الخلفية، وتغيير لون المركبة، وتعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي».

كما أكد تعكير سائقين صفو العوائل في المخيمات الصحراوية، من خلال القيام بأعمال متهورة، واستعراض بطريقة خطرة، ورفع صوت الأناشيد والأغاني بطريقة تزعج مرتادي تلك المناطق.