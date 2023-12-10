«أدنوك للتوزيع».. مبادرات رائدة لخفض الانبعاثات الكربونية

10 ديسمبر 2023 02:45

سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت شركة أدنوك للتوزيع، خلال الأشهر الماضية، عن مبادرات ومشاريع رائدة عدة، في إطار التزامها بخفض كثافة الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الاستدامة في عملياتها اليومية.

وكشفت الشركة، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير 2023، عن التزامها بخفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها بنسبة 25% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتعمل «أدنوك للتوزيع» على تطبيق هذه الخطة من خلال محاور عدة، منها إنتاج طاقة نظيفة بالتعاون مع شركة «إيمرج»، التابعة لكل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«إي دي أف»، لتركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محطات الشركة على مستوى الدولة، حيث تم البدء فعلياً بالعمل في المشروع خلال عام 2023 ببعض المحطات في الدولة؛ بهدف تزويد محطات خدمة «أدنوك» بالطاقة النظيفة.

وأعلنت الشركة استخدامها الوقود الحيوي في تشغيل 100% من أسطولها من الشاحنات الثقيلة في الإمارات، كما تعمل على تطوير حلول مبتكرة لخدمة قطاع التنقل في الإمارات، بما في ذلك توفير البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية والتزويد بالهيدروجين.

وباشرت الشركة تركيب أكثر من 40 نقطة شحن فائقة السرعة للمركبات الكهربائية في مواقع استراتيجية، مما يعزز القيمة التي تقدّمها «أدنوك للتوزيع»، ويساهم في تلبية الطلب الحالي من أصحاب المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى الدخول في تعاون لبدء تشغيل أول محطة في المنطقة للتزود بوقود الهيدروجين فائق السرعة.

الهيدروجين الأخضر

أعلنت «أدنوك» مؤخراً افتتاح محطة «H2GO»، أول محطة تجريبية فائقة السرعة في المنطقة للتزود بوقود الهيدروجين الأخضر، لاختبار أسطول من المركبات التي تعمل بالهيدروجين الخالي من الانبعاثات.

وستقوم المحطة التي تديرها شركة «أدنوك للتوزيع» وتم إنشاؤها على قطعة أرض وفرتها «مدينة مصدر»، بإنتاج الهيدروجين الأخضر النظيف من الماء باستخدام محلل كهربائي يعمل بشبكة كهرباء نظيفة.

وسيتم اعتماد الهيدروجين الذي توفره المحطة كهيدروجين «أخضر» مُنتج بالاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية، من قبل المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة المعترف بها دولياً.

ويحظى المشروع التجريبي بدعم «مركز أبوظبي للنقل المتكامل»، وتم توفير معدات وتقنيات التزود «فائق السرعة» بوقود الهيدروجين من قبل «ليندي»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الغازات الصناعية والهندسة.

وستقوم كل من شركات «تويوتا» و«الفطيم للسيارات» و«بي إم دبليو» بتوفير أسطول من المركبات التي تعمل بالهيدروجين طوال فترة المشروع التجريبي، وسيتم اختبار المركبات من قبل شركات سيارات الأجرة ومن ضمنها شركة «تواصل».

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي: ملتزمون بتطوير حلول التنقل المستدام والمساهمة في دعم جهود التحول في قطاع الطاقة، ويأتي افتتاح أول محطة في المنطقة للتزود فائق السرعة بوقود الهيدروجين، H2GO، ليؤكد التزامنا الراسخ بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، وتسخير الشراكات المثمرة لتوفير حلول منخفضة الكربون للعملاء.

الوقود الحيوي

وأعلنت «أدنوك للتوزيع»، أكتوبر الماضي، بدء الاعتماد على الوقود الحيوي B20 في تشغيل أسطول الشركة من الشاحنات الثقيلة لنقل الوقود في الإمارات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تشغيل الأسطول بمعدّل 15%.

ويلعب أسطول الشركة دوراً رئيساً في توفير منتجات الوقود والغاز المُسال للعملاء التجاريين والشركات، وتمثّل المبادرة خطوة جديدة ضمن مسيرة «أدنوك للتوزيع» لتنفيذ التزامها بتقليص البصمة الكربونية الناتجة عن عمليّاتها، تماشياً مع جهود مجموعة أدنوك لتسريع خططها لخفض الكثافة الكربونية. ومن خلال اعتماد الوقود الحيوي B20 في عملياتها، تسعى «أدنوك للتوزيع» إلى اتخاذ خطوات جادّة والمساهمة في تطوير حلول فعّالة لتأمين مستقبل أكثر استدامة.

جديرٌ بالذكر أنّ عمليّة مزج الوقود الحيوي، الذي يجري إنتاجه من بقايا زيت الطهي، تُنجز في أحدث مصانع الشركة في مدينة زايد بإمارة أبوظبي. وتهدف «أدنوك للتوزيع» من خلال هذه المبادرة إلى الحدّ من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع التنقل، وتأكيد تنفيذ التزامها عبر اتخاذ خطوات عملية لتعزيز استدامة القطاع.

طاقة شمسية

وأعلنت «أدنوك للتوزيع»، مايو الماضي، إبرام شراكة مع «إيمرج»، التابعة لكل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«إي دي أف»، لتركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محطات الشركة على مستوى الدولة.

وبموجب الاتفاقية، تقوم «إيمرج» بتزويد «أدنوك للتوزيع» بباقة متكاملة من الحلول تشمل خدمات التمويل، والتصميم، والمشتريات، والتركيب، والتشغيل، والصيانة الخاصة بألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محطات الخدمة الجديدة التابعة للشركة في إمارة دبي، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديث ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة في المحطات القائمة حالياً.

وأعلنت الشركة نيتها استكشاف المزيد من الفرص المتاحة للاستفادة من الطاقة الشمسية لخفض البصمة الكربونية لمنشآتها الصناعية على مستوى الدولة. وأكد اللمكي أن الشراكة مع «إيمرج» تأتي تأكيداً على التزام الشركة باتخاذ إجراءات ملموسة لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليّاتها، بالإضافة لتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لصالح مساهميها.

شحن المركبات الكهربائية

تعمل «أدنوك للتوزيع» على تطوير حلول مبتكرة لخدمة قطاع التنقل، بما في ذلك مواصلة جهود توفير نقاط شحن المركبات الكهربائية عبر شبكة محطّات الخدمة التابعة للشركة.

ووقّعت «أدنوك للتوزيع»، مطلع العام الحالي، اتفاقية مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بهدف إطلاق شراكة جديدة تحت اسم «E2GO» لإنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي ومختلف أنحاء الدولة.

ويهدف «E2GO»، أن يكون الجهة الرئيسة المزودة لحلول شحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة بها في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، بما في ذلك نقاط الشحن الكهربائي السريع في المناطق الرئيسة بالإمارة، والخدمات المتعلّقة بها، مثل المواقف، والتعرفة المرورية للمركبات، وتوفير المنصّات الرقمية لتسهيل شحن المركبات الكهربائية، وتعزيز مستوى خدمة العملاء، وخلق مصادر عائدات جديدة.

زيوت خضراء

وتوفر «أدنوك للتوزيع»، عبر شبكة محطاتها في الإمارات، خيارات بديلة للوقود تشمل الغاز الطبيعي المضغوط.

إضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة في عام 2022 سلسلة زيوت «فويجر» الخضراء، وهي زيوت تشحيم بديلة مخصّصة لمحركات البنزين والديزل ومصنّعة باستخدام زيوت أساسية نباتية المصدر بنسبة 100%، وذلك تماشياً مع توجّه الشركة لتعزيز تنوُّع منتجاتها، وتقديم المزيد من الخيارات المستدامة والصديقة للبيئة، استجابةً لاحتياجات العملاء المتغيّرة.

تمويل مستدام

استطاعت «أدنوك للتوزيع» في يناير 2023 أن تصبح أول شركة تعمل في مجال توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة في الإمارات تنجح في الاستفادة من التمويل المستدام، وذلك من خلال تحويل قرض قائم طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) إلى قرض مرتبط بأهداف الاستدامة، وذلك بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول.