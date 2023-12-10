الامارات | أصحاب القمصان الخضراء.. في كل بقعة بأرضنا الطيبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتفانٍ وحب وانتماء لأرض الإمارات الطيبة.. أصحاب القمصان الخضراء حاضرون في كل بقعة من «مدينة إكسبو دبي»، التي تستضيف العالم في مؤتمر «كوب 28»، جاهزون من اليوم الأول وحتى الساعة الأخيرة، يمدون يد المساعدة لمن يحتاجها، وبابتسامة يقودون الجميع إلى وجهاتهم المطلوبة: الطريق إلى «المنطقة الزرقاء» من هنا، و«جناح الاستدامة» من هناك، أما «قبة الوصل» المهيبة فتعلن عن نفسها، ولا تحتاج إلى دليل.. إذ يسارع فريق المتطوّعين إلى خدمة ضيوف قمة المناخ، القادمين من حول العالم، ليسهم هؤلاء الجنود المجهولون في نجاح أكبر حدث معنّي بهموم هذا الكوكب، والذي أوشك على ختام فعالياته بعد غدٍ، وسط طموحات وآمال وتفاؤل يغمر الجميع.