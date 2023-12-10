شرطة أبوظبي تعلن تخفيض السرعات إلى 80 كم على طريقين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شرطة أبوظبي عبر حسابها على منصة " إكس" عن تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (الوقن - القوع)، وتفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (سويحان -العجبان).