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شرطة أبوظبي تعلن تخفيض السرعات إلى 80 كم على طريقين

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شرطة أبوظبي عبر حسابها على منصة " إكس" عن تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (الوقن - القوع)، وتفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (سويحان -العجبان).

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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