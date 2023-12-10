محمد بن راشد: ترأست في «مدينة إكسبو دبي» اجتماعاً لمجلس الوزراء تزامناً مع انعقاد مؤتمر COP28

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في «مدينة إكسبو دبي» اجتماعاً لمجلس الوزراء، تزامناً مع انعقاد مؤتمر COP28.

وقال سموه عبر حسابه في منصة «إكس»: «ترأست في «مدينة إكسبو دبي» اجتماعاً لمجلس الوزراء تزامناً مع انعقاد مؤتمر COP28، استعرضنا في بدايته حصيلة الجهود الوطنية للدولة في المجال البيئي التي شملت أكثر من 120 قراراً في الاستدامة والتغير المناخي وتنمية مواردنا الطبيعية أصدرها المجلس خلال الأعوام الخمسة الماضية.. وفي العام 2023 وحده، أطلقنا أكثر من 60 قراراً جديداً شكلت منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات لتعزيز جهود الدولة وملفها في مشاركة العالم التصدي لآثار التغير المناخي».