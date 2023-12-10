"كاربوني بنك": التمويل الأخضر ضرورة لبناء اقتصاد مستدام

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت المفاوضات والنقاشات خلال مؤتمر "COP28"، بشأن بناء اقتصاد أخضر مستدام قادر على الصمود في وجه التحديات والتغيرات المناخية والبيئية المختلفة، تردد العديد من المفاهيم المتعلقة بإعادة توجيه التمويل نحو المنتجات الصديقة للبيئة بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها "التمويل الأخضر".

والتمويل الأخضر، هو تمويل المشروعات التي تساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية والاستخدام الأمثل للموارد البيئية والتخفيف من آثار التغيرات المناخية من خلال توجيه المصارف ومؤسسات التمويل نحو الإقراض الأكثر مراعاة للبيئة.

وقال دكتور أمير جرجس المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "كاربوني بنك"، محاضر العمل المناخي وأسواق الكربون بالجامعة الأميركية في القاهرة، إن مصطلح التمويل الأخضر هو ربط الاستثمار بالعناصر المرتبطة بالحفاظ على البيئة وتقديم الدعم اللازم لها، لافتا إلى أنه أصبح ضرورة حتمية في ظل تداعيات التغير المناخي.

وأكد رئيس "كاربوني بنك"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في اجتماعات COP28 المنعقدة في مدينة إكسبو دبي، ضرورة استفادة العاملين في المجالات المختلفة مثل الزراعة والسياحة البيئية والصناعة وغيرهم، من التمويل الأخضر لتعم الفائدة على الأنشطة المتعلقة بالحفاظ على البيئة.

وأوضح أن "كاربوني بنك" هي شركة تقوم بدور الوسيط بين مؤسسات التمويل الدولية والشركات الناشئة في جمهورية مصر العربية، وتعمل على تقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الشركات الناشئة في مصر، لمساعدتهم على التحول الأخضر في أنشطتهم للحفاظ على البيئة.

وأضاف أنه من بين العناصر التي يدعمها "كاربوني بنك" للحفاظ على البيئة الألواح الشمسية، واستخدام أسمدة ومبيدات صديقة للبيئة، ولا تؤثر على النحل بصفة خاصة كونه من أهم عناصر الأمن الغذائي والأساس في إخصاب الزهور، مما يساهم في الحفاظ على المناطق الزراعية ويعزز من إنتاجيتها وكفاءتها.

وذكر أنه في إطار جهود الشركة تم تخصيص مليوني دولار، لتمويل جهود الحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر وتدريب الغواصين للحفاظ على المكونات البحرية هناك، إضافة إلى مشاريع أخرى متعلقة بالسياحة البيئية في منطقة واحة سيوة وغيرها.