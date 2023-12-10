جناح الولايات المتحدة في COP28.. يعكس برنامج الموضوعات المتخصصة

ابوظبي - سيف اليزيد - ينظم الجناح الأميركي المشارك في «COP28»، سلسلة من البرامج حول القضايا المناخية الملحة والمبادرات ذات الصلة للولايات المتحدة وشركائها في العمل المناخي العالمي. وقالت داليا أدين، مسؤولة الشؤون العامة في القنصلية العامة الأميركية في دبي، منسقة الجناح الأميركي، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن مؤتمر الأطراف «COP28» يعد مؤتمراً فريداً، فهو أول مؤتمر يجري فيه تقييم شامل على المستوى العالمي، والأول أيضاً الذي يخصص فيه كل يوم لموضوع محدد.

وأشارت إلى وجود تركيز شامل على تمويل المناخ والتكنولوجيا والابتكار والشمولية والتواصل مع المجموعات الأصلية. وقالت أدين، إن الجناح الأميركي ينظم 70 فعالية خلال «COP28» إضافة إلى مجموعة من البرامج، بما في ذلك عرض «NASA Hyperwall» اليومي الذي يتحدث عن كيف يمكن لتكنولوجيا الفضاء وبيانات الأقمار الصناعية مساعدة القطاعات الأخرى في معركة مكافحة تغير المناخ، بجانب تنظيم محادثات حول المناخ.

وذكرت أنه زار الجناح حتى عصر أمس السبت حوالي 4000 شخص، ومن المتوقع أن يجتذب المزيد من الزوار خلال الأيام المقبلة، وأضافت: «أن العديد من برامجنا الشهيرة تدور حول برامج الفضاء التابعة للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ناسا، بالإضافة إلى محادثات المناخ». وبدأت فعاليات الجناح عندما تم افتتاحه يوم 2 ديسمبر الجاري، بمناقشة رفيعة المستوى قادها جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص بشؤون المناخ، ومسؤولون كبار آخرون سلطوا الضوء على نهج إدارة حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن الشامل في مواجهة أزمة المناخ. وركزت الجلسة الأولى على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والعمل الخيري لوقف إزالة الغابات. وناقش المتحدثون أساليب التمويل اللازمة للمزارعين لتطبيق ممارسات أكثر استدامة مثل رؤية المحاصيل التكيفية لتجنب إزالة الغابات.

وبالتعاون مع أعضاء تحالف الشركات للابتكار والتكنولوجيا نحو الحياد المناخي، كشف جون كيري عن عرض تفاعلي يوضح كيف تتصدى سياسات إدارة بايدن والابتكار الأميركي لتحديات المناخ. وفي إطار يوم «COP28» حول الصحة والإغاثة والتعافي والسلام، أشار الأدميرال ليفين، مساعد وزير الصحة الأميركي، إلى أن «COP28» هو أول مؤتمر أطراف يعترف بالترابط بين الصحة والمناخ. وافتتح جون كيري الجلسة الأكثر شعبية في اليوم حول مسرع انتقال الطاقة (ETA) مع مؤسسة روكفلر وصندوق «Bezos Earth». وأعلنت مؤسسة روكفلر عن شراكتها مع البنك الدولي لدعم الدول النامية من أجل تخفيض الانبعاثات بشكل أعمق وأسرع. وقدم مدير علوم الأرض في وكالة ناسا عرضاً عن التلوث الحضري، حيث استفسر الحضور عن طرق جمع بيانات الأقمار الصناعية التي ستساعد في أبحاث الصحة العامة.

وفي إطار اليوم المخصص للتمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين والمساءلة، أعلن جون كيري، ولارس لوكه راسموسن، وزير خارجية الدنمارك، عن الفائزين بجائزة التمويل المختلط لانتقال الطاقة «BFET»، والتي تهدف إلى توفير تمويل مختلط محفز لحشد انتقالات عادلة في البلدان النامية. وأشار الفائزان، وهما شركتا «Eversource Capital» ومقرها الهند و«Responsability Investments» ومقرها سويسرا، إلى الحاجة إلى المزيد من التمويل المختلط في آسيا وأفريقيا. وفي إطار اليوم المخصص للطاقة والصناعة والتحول العادل، بالإضافة إلى جلسة المجموعة الجماعية الهندية للشعوب الأصلية، استضاف الجناح الأميركي جلسة مع «NDN Collective»، وهي منظمة تعنى بالشعوب الأصلية وتوفر النشاط والعمل الخيري ومنح التمويل وبناء القدرات لتوفير حلول مستدامة وفقاً لشروط الشعوب الأصلية. وبدأت جلسة بعنوان «بدء نشر الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم» برسالة من بيل غيتس، الرئيس المشارك لـ «مؤسسة بيل وميليندا غيتس»، الذي دعا إلى إدراج المفاعلات الحديثة كجزء من مزيج الطاقة المتجددة، وشدد على ضرورة تدريب القوى العاملة على الوظائف ذات الأجور المرتفعة في صناعة الطاقة النووية. وأشارت ريتا جو لويس، رئيسة مصرف «EXIM»، إلى أن وكالتها قدمت تمويلاً بقيمة تزيد على مليار دولار أميركي في معاملات المناخ العام الماضي، ووقعت شراكات بين الوكالات والقطاع الخاص لتعزيز الصادرات الأميركية وتعزيز تكافؤ الفرص - بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة. وتستمر الفعاليات في الجناح الأميركي بحضور كبير، حتى يوم الاثنين المقبل.