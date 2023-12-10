الامارات | "إسلامية دبي" تعقد "منتدى الوصايا " الثلاثاء المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي "منتدى الوصايا" الثلاثاء المقبل 12 / 12 /2023 الساعة 9 صباحاً في مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بمنطقة الممزر .

وتعقد جلسات المنتدى (4 جلسات) بحضور مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أحمد درويش المهيري، ومشاركة ثلة من المفكرين والعلماء والمختصين من داخل وخارج الدولة، ويناقش المنتدى الوصايا وأثرها في المجتمعات، بهدف دراسة المستجدات المتعلقة بالوصايا الشرعية وسبل معالجتها، وإحياء سنة الوصايا بين الناس؛ ليتدارك المرء في آخر حياته ما فاته من الخير.