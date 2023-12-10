طرق دبي" تطلق خطتها الاستراتيجية المحدثة 2024-2030

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمدت اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، الخطة الاستراتيجية للهيئة 2024 ـ 2030، التي تتواءم مع خطة دبي الحضرية 2040 في أن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، وخطة إمارة دبي 2033، والتوجهات الحكومية لإمارة دبي والرؤية الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة: "نحن الإمارات 2031".

وقال معالي مطر الطاير إن التوجهات المستقبلية للهيئة تضمنت دراسة وتطبيق التنقل المتكامل والمرن، وأنظمة التنقل المتصلة والآنية والتنقل ذاتي القيادة، حيث تعتزم الهيئة تشغيل سيارات (شيفروليه بولت) الكهربائية ذاتية القيادة، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأميركية في تشغيل مركبات شركة كروز الأميركية ذاتية القيادة.

وتركز الخطة الاستراتيجية للهيئة 2024-2030، على تحقيق خمس غايات وأهداف استراتيجية تتعلق، بالتكامل والتنقل المبتكر، في توفير منظومة طرق ونقل تدعم مبدأ العشرين دقيقة: (عبر توفير أكثر من 80% من الخدمات اليومية للسكان خلال 20 دقيقة من التنقل بالمشي والدراجات الهوائية)، وتحسين إمكانية الوصول وتعزيز التكامل بين وسائل النقل، والتوسيع في خدمات التنقل الحالية والمستقبلية، وتطوير حلول التنقل الذكي، وتضمنت الخطة الاستراتيجية ضمن غاية الجاهزية للمستقبل، أهمية استقطاب المواهب والمحافظة عليها وتطويرها بما يتواكب مع متطلبات المستقبل، وتطوير منظومة فعالة للشراكات، وتعزيز القدرات في مجال البحث والتطوير والابتكار، والتحول إلى هيئة رائدة قائمة على البيانات، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية تكنولوجية مرنة.

وجرى التركيز في الخطة الاستراتيجية للهيئة على محور الاستدامة، وذلك من خلال تسريع التحول لوسائل نقل ذات انبعاثات الصفرية، حيث اعتمدت الهيئة استراتيجية (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)، كأول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات "صفرية"، حيث تعتزم الهيئة تحويل مركبات الأجرة والليموزين في الإمارة إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100% بحلول عام 2040، وتحويل حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100% بحلول عام 2050، كما تم تحديد مستهدف التنقل بوسائل النقل المستدامة ليصل إلى 42.5% في العام 2030.