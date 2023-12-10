الامارات | 10 متطوعات من الإمارات يغادرن إلى غزة للانضمام للمستشفى الميداني الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت 10 متطوعات من المجال الطبي من الإمارات اليوم متجهات إلى قطاع غزة للانضمام إلى المستشفى الميداني المتكامل الذي أقامته دولة الإمارات داخل قطاع غزة لتقديم العلاجات والإسعافات الطبية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وينضم فريق المتطوعات إلى زملائهم من المتطوعين والأطباء والممرضين الذين باشروا خدماتهم العلاجية والإسعافية للمصابين ضمن جهود المستشفى الميداني الإماراتي في غزة ، الذي بدأ استقبال المصابين منذ أمس الأول ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية.