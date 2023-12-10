الامارات | «اليازية» تروي رحلة الإمارات.. «واحة الاستدامة» تبشّر العالم بالمستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدّم بيت الاستدامة في مدينة إكسبو دبي خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28) تجربة فريدة من نوعها، عن طريق فيلم رسوم متحركة باسم «قصة اليازية» يروي رحلة تطوّر دولة الإمارات من الأجداد وصولاً إلى صناع التغيير والحاضر المبهر والتطور الذي وصلت إليه الدولة.

ويحتفي الفيلم باسمه الأصيل بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يمتد إلى 52 عاماً، وبثراء ثقافتها.

واستعرض العمل رسالة إلى الحاضرين نصتّ على: «نرحّب بالعالم للانضمام إلينا في رحلتنا التالية، والتزامنا بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. مثل أسلافنا، نحن طموحون ومتفائلون بشأن المستقبل حيث نعمل معاً - في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء العالم - لبناء المستقبل من الازدهار المستدام».

وتبرز بطلة الفيلم اليازية من خلال تصدرها قصة الفيلم وتقديمها تجربة متعددة الحواس تغمر الضيوف في التحوّل الذي تشهده الأمة والشعب على مدى الـ50 عاماً الماضية، وكيف يمكننا معاً استغلال الفرص المتاحة نحو العمل المناخي الجماعي لصالح الإنسانية.

وتنقلت اليازية عبر التاريخ الحديث لدولة الإمارات بالمرور من واحة الاستدامة، التي من خلالها يتعرف الزوّار إلى رحلة الأمة التي مرت بفترة من التحول في وقت قياسي، مع تمسكها بجذورها وقيمها الأساسية، ويملأهم الطموح والتفاؤل بالمستقبل، وفي الوقت نفسه هناك شيء ما في كل هذا يحركهم ويجعلهم يريدون الاعتقاد بأن هذه اللحظة في هذا المكان، يمكن أن تؤدي إلى شيء جديد يحفزهم إلى الاستكشاف، بينما يستمعون إلى صوت يتحدث عن دور المجتمعات والأفراد في رحلة الاستدامة.

وعرضت قصة اليازية في «مسرح القبة» المصمم بزاوية 300 درجة، والذي يتميز بعرض واسع وصوت حي وهو ما أتاح للضيوف تجربة غامرة عبر الرسوم المتحركة السينمائية، بينما تخلل العرض تعليق صوتي للدخول والخروج تحدث عن دور المجتمعات والأفراد في رحلة الاستدامة، كما ارتفعت منصة الجلوس أثناء عرض الفيلم للسماح للضيوف بالخروج بعد ذلك إلى مستوى الردهة.

ويأتي الفيلم ضمن قسم رحلتنا إلى التقدم الجماعي في بيت الاستدامة الذي يعرض للزوّار تجربة محاطة بالكثبان الرملية، والاحتفال بطريقة جميلة عبر الرسوم المتحركة للتأكيد على القيم التي تقود رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التقدم الجماعي.

ضوء على الطموح

يقدّم بيت الاستدامة ثلاثة أقسام رئيسة: واحة الاستدامة، ورحلتنا إلى التقدم الجماعي، ومستقبل ازدهارنا المستدام، لتسليط الضوء على طموح كل من يعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة وطناً له، بداية من الأجداد وقادة الدولة وصولاً إلى صانعي التغيير اليوم والخطط الطموحة التي تبني مستقبلاً باهراً لأبناء الدولة وكل من يعيش على أرضها.

• الفيلم يحتفي بطريقة جميلة عبر الرسوم المتحركة بالقيم التي تقود رؤية الإمارات نحو التقدم الجماعي.

• قصة اليازية تعرض في «مسرح القبة» المصمم بزاوية 300 درجة، والذي يتميز بعرض واسع وصوت حي.