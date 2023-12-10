اليوم.. انطلاق المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف

11 ديسمبر 2023 01:38

دبي(وام)

تواصل رئاسة مؤتمر الأطراف Cop28 جهودها لإنجاز تقدم جوهري في عدد من الملفات المهمة التي من شأنها تعديل مسار العمل المناخي الدولي، والبناء على الزخم الكبير الذي حققه مؤتمر الأطراف، من خلال توحيد المجتمع الدولي وراء التزام مشترك يتمثل في الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات مناخية سريعة وشاملة استجابة للحصيلة العالمية الأولى للتقدم في أهداف اتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وتعمل رئاسة Cop28 مع مفاوضي الأطراف كافة بروح المسؤولية والشراكة والوحدة، من أجل احتواء الجميع لتقديم استجابة ملموسة وفاعلة للحصيلة العالمية، وتحقيق مزيد من الإنجازات لحماية البشرية وكوكب الأرض، وذلك مع انطلاق أول أيام المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف اليوم 11 ديسمبر وتستمر إلى يوم غد والتي يعقبها إعلان النتائج والقرارات النهائية لـ Cop28.

وتتطلع رئاسة COP28 إلى العمل بشفافية وشمولية مع جميع الأطراف والمراقبين للبناء على الزخم والتوجيه الذي حدده القادة لتحقيق نتائج عملية وملموسة في الإمارات، بما يعكس الوحدة المتعددة الأطراف المطلوبة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض. ونجحت دولة الإمارات في جمع العالم خلال نسخة استثنائية من مؤتمرات الأطراف خلال COP28 بمشاركة أكثر من 176 من قادة العالم للمشاركة في أهم حدث مناخي عالمي تستضيفه الدولة بهدف تدشين حقبة جديدة من العمل المناخي وصولاً إلى عام 2030.

وبعد الاتفاق المبكر على جدول الأعمال واعتماد مندوبي مؤتمر الأطراف COP28 رسمياً للصندوق العالمي للمناخ، فضلاً على ترتيبات تمويله، انضم قادة العالم وممثلو المجتمع المدني وقطاع الأعمال والشعوب الأصلية والشباب والعمل الخيري والمنظمات الدولية بروح من التصميم المشترك، وإدراكاً لحاجة العالم، إلى الاتحاد والعمل المشترك وسرعة التنفيذ لسد الثغرات بين الطموح والجهود الفعلية الملموسة، وتبني حلول فعالة على المدى القريب.

وتم كذلك في إطار «المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات» إطلاق «مُسرّع الانتقال الصناعي» بمشاركة 35 شركة، والذي يهدف إلى تسريع الحدّ من الانبعاثات في القطاعات الرئيسية كثيفة الانبعاثات وقطاع المواصلات العالمي. وشهد «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» دعم 51 شركة، بما يشمل 29 شركة نفط وطنية بتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، والتزام 30 شركة بتحقيق انبعاثات قريبة من الصفر لغاز الميثان للمرة الأولى.

وشهد المؤتمر إطلاق دولة الإمارات عدداً من الإجراءات ذات الأولوية في العمل المناخي بهدف تحفيز اتخاذ المزيد من الإجراءات الحكومية.

ونجح مؤتمر الأطراف COP28 في حشد الجهود الدولية وجمع أكثر من 83.7 مليار دولار حتى يوم أمس 10 ديسمبر الجاري ليدشن مرحلة جديدة من العمل المناخي، إضافة إلى 11 تعهداً وإعلاناً تم إصدارها وحظيت بدعم استثنائي واسع النطاق. وتوصلت رئاسة COP28 في اليوم الأول من المؤتمر إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 792 مليون دولار، فيما تم الإعلان عن تعهدات دولية بقيمة 3.5 مليار دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.

إضافة إلى الإعلان عن 134 مليون دولار لصندوق التكيّف، فضلاً عن الإعلان عن تقديم 129.3 مليون دولار لصندوق البلدان الأقل نمواً. والإعلان عن تقديم 31 مليون دولار للصندوق الخاص لتغير المناخ. وأطلقت دولة الإمارات صندوقاً للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار، تحت اسم «ألتيرّا» يركز على جذب وتحفيز التمويل الخاص، ويهدف الصندوق إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية على مستوى العالم”

وأعلن البنك الدولي زيادة قدرها 9 مليارات دولار سنوياً (للسنتين 2024 و2025) لتمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، وأعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى زيادة إضافية في الدعم المقدم للعمل المناخي بقيمة تتجاوز 22.6 مليار دولار. كما تم إقرار تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة من جانب 130 دولة.

إقرار

تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام من جانب 78 دولة و40 منظمة. إضافة إلى إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن الهيدروجين منخفض الانبعاثات ومشتقاته من جانب 37 دولة. كما تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي من جانب 77 دولة. إضافة إلى إقرار تعهد تحالف «الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح» «CHAMP» من جانب 67 دولة.

وشهِد ميثاق COP28 لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز انضمام 52 شركة، تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي، فيما أقرَّت مسرّع الانتقال الصناعي 35 شركة و6 اتحادات صناعية، بما في ذلك الرابطة العالمية للصلب، والمعهد الدولي للألمنيوم، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، الجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة والمبادرة المناخية لقطاع النفط والغاز، والاتحاد الدولي للنقل الجوي.