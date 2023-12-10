«عجائب الرياح».. تهب على «المنطقة الزرقاء»

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

يركز معرض «عجائب الرياح» في المنطقة الزرقاء لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 28»، على رفع الوعي بمبادرة عالمية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف بحلول 2030.

ويقدم المعرض حلولاً لتحدي إعادة تدوير الشفرات المستخدمة في توربينات الرياح، وتضمن عملاً فنياً فريداً من نوعه يقدمه 8 فنانين من دول مختلفة حول العالم؛ ومرتبطاً بموضوعات المؤتمر المتمثلة في التنوع، والطاقة، والغذاء، والصحة، والطبيعة، والتجارة، والنقل، والمياه، بالإضافة إلى الإنسانية المشتركة والطاقة اللازمة للمضي قدماً في تطوير هذه القطاعات جميعها.

ويتضمن المعرض عروضاً تعليمية حول الطاقة المتجددة، ومعلومات عن العديد من حلول الاستدامة المتقدمة، بالإضافة إلى تجربة واقع افتراضي غامرة تنقل الزائر إلى أعالي البحار ليشعر بقوة الرياح البحرية. كما يتيح المعرض للزوار فرصة مشاركة أفكارهم وآرائهم حول كيفية مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة.

ويعرض شفرة توربينات الرياح القابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% في مشروع «زيبرا»، وتم صنع شفرة «زيبرا» من مادة الراتنج والزجاج عالي الأداء، ويمكن إعادة تدوير هذه الشفرة عن طريق تكسير مادة الراتنج ومن ثم فصل الألياف الزجاجية. كما قدم توربينات الرياح البحرية، وهي أول توربينات رياح بحرية معتمدة بقدرة 14.7 ميجاواط، وتهدف إلى توفير طاقة الرياح البحرية بتكلفة تنافسية.