الامارات | «إسلامية دبي» تناقش في منتدى غداً مستجدات الوصايا الشرعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، غداً، «منتدى الوصايا» في مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بمنطقة الممزر في دبي، بمشاركة ثلة من المفكرين والعلماء والمختصين من داخل الدولة وخارجها. ويهدف المنتدى إلى إحياء سنة الوصايا بين الناس، ليتدارك المرء في آخر حياته ما فاته من الخير، كما ندب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «إن الله عز وجل قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم أو أداء ما له أو عليه من الحقوق».

ويتضمن المنتدى، الذي يبدأ في الساعة التاسعة من صباح غد، أربع جلسات بحضور مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري، ومشاركة ثلة من المفكرين والعلماء والمختصين من داخل الدولة وخارجها.

• يتضمن المنتدى، الذي يبدأ في الساعة التاسعة من صباح غد، أربع جلسات.