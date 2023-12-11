مدير البث لـ "المركز الإعلامي لمؤتمر الأطراف" :"COP28" النسخة الأكبر إعلامياً في تاريخ الحدث

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد تيم ديفيس مدير البث للمركز الإعلامي الدولي لمؤتمر الأطراف، أن النسخة الحالية من مؤتمر المناخ "COP28"، هي الأكبر إعلامياً في تاريخ مؤتمرات الأطراف، مشيرا إلى أهمية دور الإعلاميين في دعم الحراك العالمي لمواجهة التحديات المناخية.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن عدد الإعلاميين المستفيدين من خدمات المركز، بلغ 5 آلاف إعلامي من مختلف دول العالم، يقدمون تغطيات مباشرة من المؤتمر لجميع وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون ومواقع إخبارية ووكالات أنباء وصحف، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات إعلامية متخصصة في قطاع المناخ.

وأوضح أن الخدمات التي يوفرها المركز تتضمن قاعات مفتوحة، وغرفا خاصة لوسائل الإعلام، واستوديوهات وخدمات الصور والفيديو والبث والإرسال، إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر وشبكات الإنترنت.

وقال: "قدمنا الدعم لمختلف وسائل الإعلام لتغطية قمة "COP28"، التي تعد فرصة جيدة لاحتواء كل الأطراف"، مشدداً على دور وسائل الإعلام في تغطية الحدث.

وأضاف ديفيس، الذي يعمل منذ 18 عاماً مسؤولاً عن المركز الإعلامي الدولي لمؤتمر الأطراف، أن "COP28” يعد الأكبر في تاريخ مؤتمرات المناخ من حيث سعة المركز وخدماته وعدد الإعلاميين المستفيدين منه، وهو النسخة الأقل في تاريخ مؤتمرات الأطراف من حيث التحديات.