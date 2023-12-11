سلطان القاسمي يستقبل أعضاء إمارة الشارقة في المجلس الوطني الاتحادي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح اليوم الاثنين في قصر البديع، أعضاء إمارة الشارقة في المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالأعضاء المنتخبين والمعينين، مهنئاً إياهم على نيلهم عضوية المجلس الوطني الاتحادي، ومؤكداً على دور العضو في المجلس، وأهمية المشاركة الفاعلة ونقل احتياجات المواطنين، ومناقشة الموضوعات والتشريعات، بما ينعكس على خدمة المجتمع وتعزيز استقراره.

وتناول سموه، خلال اللقاء، الحديث حول أهمية تواجد العضو في الأوساط الاجتماعية، ومشاركة المواطنين في مختلف المناسبات، ومعرفة احتياجاتهم ودراستها وعرضها بالأسلوب الذي يليق بمكانة ودور العضو في المجلس الوطني الاتحادي.

وثمن الأعضاء توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة المستمرة، ودعمه لكل ما يعزز من المشاركة الإيجابية للمواطنين في اتخاذ القرارات من خلال البرلمانات الحكومية، مشيدين بالمستوى الكبير والمميز للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومهنئين سموه بنجاح العملية الانتخابية للمجلس والتي وصلت فيها نسبة المشاركة في التصويت إلى 87 ‎%‎.

ويضم المجلس الوطني الاتحادي في عضويته من إمارة الشارقة كلاً من: محمد حسن سليمان الظهوري، ووليد علي بن فلاح المنصوري، والدكتور عدنان حمد محمد الحمادي، ونجلاء علي الغزال الشامسي، وفاطمة علي حميد المهيري، والدكتورة موزة محمد عبد الله الشحي.