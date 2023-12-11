الامارات | قطاع الإسكان الإماراتي.. زخم المشاريع والمبادرات النوعية يتواصل في 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت دولة الإمارات جهود الارتقاء بقطاع إسكان المواطنين الذي حافظ على زخم الإنجازات في عام 2023 بدعم ومتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة.

وتعمل الإمارات على تطوير قطاع إسكان المواطنين في مناطق الدولة كافة، وفق استراتيجية طموحة قائمة على الابتكار والتميز في الحلول والخدمات الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة تمّلُك المواطنين للسكن إلى ما يزيد عن 90% حتى نهاية 2022 وهي من النسب الأعلى عالمياً.

ويقدر إجمالي المساعدات السكنية التي قدمتها مختلف الجهات الإسكانية في الدولة حتى عام 2023 بنحو 180 ألف مساعدة سكنية، وبقيمة فاقت 212 مليار درهم.

وشهدت الإمارات خلال العام الجاري، الإعلان عن مجموعة من المبادرات والمشاريع الإسكانية الضخمة على المستويين الاتحادي والمحلي، من شأنها تعزيز منظومة الاستقرار الأسري ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.

- "زايد للإسكان".

بلغ إجمالي قيمة الحزم الإسكانية التي قدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان لعام 2023، مليارين و899 مليون درهم واستفاد منها 3764 من أبناء وبنات الإمارات، لتصل نسبة الالتزام بالخطة السنوية المعلن عنها إلى أكثر من 98%.

وساهم برنامج الشيخ زايد للإسكان، منذ تأسيسه عام 1999، في إصدار أكثر من (62,576) قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 44 مليار درهم، وتوزعت بين قروض ومنح، وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض.. كما قام البرنامج بتسليم أكثر من (44 ألف مسكن منجز) للمســـتفيدين.

وأطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية،" باقة الإسكان" التي تستهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن رحلة المتعاملين للحصول على الخدمات الإسكانية عبر قناة موحدة، وذلك من خلال الربط مع الجهات المعنية بإصدار الوثائق اللازمة للتقديم على الخدمات الإسكانية، بما يساهم في إسعاد المواطنين.

- أبوظبي.

اعتمدت إمارة أبوظبي في مايو الماضي ميزانية إسكان غير مسبوقة بقيمة 85.4 مليار درهم (23.2 مليار دولار) لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة، ومن المقرر أن توفر هذه المشروعات ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وشهدت إمارة أبوظبي في الشهر ذاته تدشين توسعة مشروع الفلاح السكني ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، الذي يضم 899 فيلا سكنية جديدة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 1.92 مليار درهم.

وفي يونيو الماضي.. جرى تدشين مشروع سويحان السكني، الذي يقام ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بتكلفة تصل إلى 572.1 مليون درهم، لتوفير 204 فلل سكنية جديدة للمواطنين في منطقة سويحان.

ويضم مشروع سويحان السكني، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 80 هكتاراً، 204 فلل سكنية ومسجدين ومجمعين تجاريين ومركزاً مجتمعياً و21 من المسطحات الخضراء والحدائق، إلى جانب تهيئة مساحات أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية مختلفة.

وفي يوليو الماضي.. شهدت إمارة أبوظبي إطلاق مشروع بلغيلم السكني المتكامل، الذي يقع شمال شرق جزيرة ياس، وبقيمة تطويرية تبلغ 8 مليارات درهم.

وسيوفر حين الانتهاء منه 1,743 فيلا سكنية، ضمن مجتمع حيوي يضم مجموعة واسعة من المرافق الخدمية الحديثة، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري في الإمارة.

وفي نوفمبر الماضي .. تم تدشين مشروع الوثبة السكني، أحد مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بكلفة تصل إلى 1,1 مليار درهم، لتوفير 347 فيلا سكنية جديدة للمواطنين في منطقة الوثبة.

وأُنشئ المشروع على مساحة 875 ألف متر مربع، ويتضمن إضافةً إلى الفلل السكنية، مرافق مجتمعية وخدمية متكاملة، تتكون من 4 مجمعات تجارية، تضم 64 محلاً، و4 مساجد تصل سعتها الإجمالية إلى 1,725 مُصلياً، إلى جانب 15 حديقة ومتنزهاً ترفيهياً.

وكانت هيئة أبوظبي للإسكان قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن مستجدات العمل وحالة المشاريع السكنية التي تطورها في مناطق بني ياس والوثبة والساد والسمحة وتشمل بناء 5848 فيلا سكنية للمواطنين.

وبالإضافة إلى هذه المشاريع، كانت هيئة أبوظبي للإسكان قد وقعت في مايو الماضي، اتفاقية مع شركة كيو القابضة، تتولى بموجبها الشركة تصميم وتنفيذ مشاريع إسكانية جديدة في منطقتي غرب بني ياس والسمحة لصالح الهيئة تتضمن 1742 فيلا سكنية للمواطنين.

وتزامنا مع عيد الاتحاد الـ 52 اعتمدت إمارة أبوظبي، صَرْفَ حزمة ثالثة من المنافع السكنية للمواطنين، بقيمة إجمالية بلغت 7,60 مليار درهم، استفاد منها 5,685 مواطناً ومواطنةً في مختلف أنحاء الإمارة، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة الحزم السكنية المقدَّمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال عام 2023 إلى 13,44 مليار درهم، استفاد منها 9,292 مواطناً ومواطنةً في مختلف مناطق الإمارة.

- دبي.

بدأت دبي في نهاية فبراير الماضي، بتخصيص 8500 وحدة سكنية للمواطنين في منطقة اليلايس الخامسة بمساحة 120 مليون قدم مربع.

وتضمن تخطيط منطقة اليلايس الخامسة خيارات عدة للوحدات السكنية من أراضٍ سكنية وفلل منفردة وفلل مزدوجة وفلل بنظام الـ «تاون هاوس»، لتلبي احتياجات الأسر وتوفر لها تجربة معيشية مستدامة.

وكشف اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، الذي انعقد في 11 يونيو الماضي، عن اعتماد تخصيص 11500 قطعة أرض لإسكان المواطنين في دبي خلال الفترة الماضية، واعتماد قروض إسكانية لنحو 7 آلاف مستفيد بقيمة 7 مليارات درهم.

وفي سياق متصل، أنجزت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، في سبتمبر الماضي، مشروع إنشاء 136 فيلا سكنية في منطقة الورقاء الرابعة في دبي، الذي بدأ العمل فيه في مطلع العام 2022، ويمتد على مساحة 728,510 قدم مربع.

- الشارقة..

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال العام الجاري دفعتين للمستفيدين من الدعم السكني 2023، شملتا 1050 مستفيدا، بإجمالي 792 مليون درهم، كما اعتمد المجلس قائمتين للإعفاء من سداد القروض السكنية.

وشملت الدفعتان فئتي القروض والمنح في جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتوزعت أغراضها على البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي.