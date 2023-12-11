الامارات | حقائق وأرقام.. إنجازات وتعهدات مالية في «كوب 28» لدعم العمل المناخي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمع «كوب 28» (COP28) أكثر من 83 مليار دولار، ليدشن مرحلة جديدة من العمل المناخي.

تم إطلاق مجموعة من الإعلانات والتعهدات الأولى من نوعها التي تشمل الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة وإعلانات (COP28) بشأن الصحة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرات لخفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الانبعاثات.

- 11 تعهداً وإعلاناً تم إصدارها وحظيت بدعم استثنائي واسع النطاق.

توصلت رئاسة (COP28) في اليوم الأول من المؤتمر إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 792 مليون دولار.

- تم الإعلان عن تعهدات دولية بقيمة 3.5 مليار دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.

- تم الإعلان عن 134 مليون دولار لصندوق التكيّف.

- تم الإعلان عن تقديم 129.3 مليون دولار لصندوق البلدان الأقل نمواً.

- تم الإعلان عن تقديم 31 مليون دولار للصندوق الخاص لتغير المناخ.

أطلقت دولة الإمارات صندوقاً للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار، تحت اسم «ألتيرّا»، يركز على جذب وتحفيز التمويل الخاص ويهدف الصندوق إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية على مستوى العالم، كما أعلنت عن تخصيص 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة إلى «الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة»، و150 مليون دولار لأمن المياه.

أعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليار دولار سنوياً (للسنوات 2024 و2025) لتمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، وأعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى عن زيادة إضافية في الدعم المقدم للعمل المناخي بقيمة تتجاوز 22.6 مليار دولار.

أبرز التفاصيل الخاصة بالتعهدات والإعلانات التي صدرت حتى الآن:

• تم إقرار تعهد (COP28) لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة من جانب 130 دولة.

• تم إقرار إعلان (COP28) الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي من جانب 153 دولة.

• تم إقرار إعلان (COP28) الإمارات بشأن المناخ والصحة من جانب 141 دولة.

• تم إقرار إعلان (COP28)الإمارات بشأن التمويل المناخي من جانب 13 دولة.

• تم إقرار تعهد التبريد العالمي من جانب 66 دولة.

• تم إقرار إعلان (COP28)الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام من جانب 78 دولة و40 منظمة.

• تم إقرار إعلان (COP28) الإمارات بشأن الهيدروجين منخفض الانبعاثات ومشتقاته من جانب 37 دولة.

• تم إقرار إعلان (COP28) الإمارات بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي من جانب 78 دولة.

• تم إقرار تعهد تحالف «الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح» (CHAMP) من جانب 67 دولة.

• شهِد ميثاق (COP28) لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز انضمام 52 شركة، تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي.

• أقرَّت مسرّع الانتقال الصناعي 35 شركة و6 اتحادات صناعية، بما في ذلك الرابطة العالمية للصلب، والمعهد الدولي للألمنيوم، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، الجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة، والمبادرة المناخية لقطاع النفط والغاز، والاتحاد الدولي للنقل الجوي.

تفاصيل المساهمات المالية المقدمة لدعم العمل المناخي في (COP28) حتى الآن:

• الصندوق العالمي للمناخ المختص بمعالجة التداعيات: 792 مليون دولار

• صندوق المناخ الأخضر: 3.5 مليار دولار (زيادة التجديد الثاني للموارد إلى 12.8 مليار دولار)

• صندوق التكيّف: 134 مليون دولار

• صندوق البلدان الأقل نمواً: 129.3 مليون دولار

• الصندوق الخاص لتغير المناخ: 31 مليون دولار

• زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة: 5 مليار دولار

• التبريد: 57 مليون دولار

• الطهي النظيف: 30 مليون دولار

• تحفيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة: 568 مليون دولار

• الحدّ من انبعاثات غاز الميثان: 1.2 مليار دولار

• التمويل المناخي: 30 مليار دولار من دولة الإمارات (بالإضافة إلى 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة للدولة و31.6 مليار دولار من بنوك التنمية متعدّدة الأطراف)

• تطوير النظم الغذائية والزراعية: 3.1 مليار دولار

• حماية الطبيعة: 2.6 مليار دولار

• الصحة: 2.9 مليار دولار

• المياه: 150 مليون دولار

• المساواة بين الجنسين: 2.8 مليون دولار

• الإغاثة والتعافي والسلام: 1.2 مليار دولار

• العمل المناخي الوطني في الدول: 467 مليون دولار