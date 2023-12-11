أبوظبي تستضيف الحلقة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية حول الإنفلونزا

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت، اليوم، أعمال الحلقة الاستشارية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية حول الترصد الشامل للإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، التي يستضيفها مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة-أبوظبي، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وتستمر حتى يوم 13 ديسمبر الجاري.

تأتي هذه الاستضافة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الهدف من انعقاد هذه الحلقة الاستشارية هو دراسة عملية الترصد، لافتًا إلى أن الإنفلونزا الموسمية تقتل خلال موسمها من 250 ألفا إلى 500 ألف شخص على مستوى دول العالم، مشيرا إلى أن الخبراء من كل الدول المشاركة سيناقشون الأطر الأساسية للسيطرة ومجابهة الإنفلونزا والأمراض التنفسية الأخرى.

وقال إن المشاركين سيقدمون، في ختام الحلقة الاستشارية، توصيات ستنقل إلى اللجان المختصة في منظمة الصحة العالمية.

من جانبه، قال مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، إن الإجتماع هو الأول الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط تحت مظلة منظمة الصحة العالمية ويضم أكثر من 100 مشارك، بينهم ممثلون من مختبر النظام العالمي لرصد الأمراض والوقاية منها في 60 دولة.

وأضاف "بتوجيهات القيادة الرشيدة، نخطو خطوات متقدمة ليس فقط لتطوير القدرات المحلية ولكن لعرضها على المستوى العالمي"، موضحا أن الهدف من هذا الاجتماع هو توحيد الجهود ورفع قدرات الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية من حيث الاستجابة لفيروسات الإنفلونزا والفيروسات التنفسية الأخرى، مؤكدا أن سرعة الاستجابة تسهل عملية السيطرة على العدوى بصورة فعالة.

بدورها، توقعت الدكتورة وينكينغ زهانغ، مديرة برنامج الإنفلونزا العالمي، أن تتضمن توصيات المشاركين الدعوة إلى تحديث الإرشادات العملية التي تم تطويرها للعالم، وإلى العمل بطريقة موحدة ومنسقة مع التركيز على المراقبة والاستجابة بفعالية، بإلإضافة إلى النظر في احتياجات التنسيق.

يناقش المشاركون في الحلقة موضوعات عدة؛ إذ ستقدم الدكتورة فريدة الحوسني، المديرة التنفيذية لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورقة حول كيفية إسهام الحلقة في إيجاد حلول لتخفيف العبء على القطاع الصحي العالمي.

كما سيناقش المشاركون كيفية معالجة احتياجات مراقبة الإنفلونزا والفيروسات التنفسية الأخرى، وتسخير فرص التعاون والتكامل، وتلبية احتياجات المراقبة، والاعتبارات الوبائية العملية للمراقبة المتكاملة، وتطوير خطة العمل الاستراتيجية، والإجراءات التي تحتاجها منظمة الصحة العالمية لتعزيز المراقبة المتكاملة، والتنسيق بين الوظائف المتعلقة بالفيروسات المختلفة.