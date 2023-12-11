شرطة أبوظبي تصدر تنبيها للجمهور

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّرت شرطة أبوظبي ⁩والمركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم، من انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ⁧الضباب.

وطلبت شرطة أبوظبي من "السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ⁧الضباب⁩".

كما دعتهم، عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

من جانبه، ذكر المركز أن هناك "فرصة تشكل الضباب وتدني الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في حسابه على موقع "إكس"، أن يتم ذلك "من الساعة 00:00 وحتى الساعة 10:00، الثلاثاء 12/12/2023".