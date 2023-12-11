الامارات | %46.51 ارتفاع الشركات المنضمة إلى «نافس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) عن انضمام 6103 شركات للبرنامج منذ بداية العام الجاري، بنسبة ارتفاع بلغت 46.51%، مشيراً إلى أن عدد الشركات الخاصة المسجلة في البرنامج يبلغ حالياً 13 ألفاً و120 شركة خاصة تعمل في مجالات متنوعة، وتطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وتفصيلاً، أكد «نافس» أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص حتى مطلع نوفمبر الماضي، بلغ أكثر من 85 ألف مواطن ومواطنة، بنسبة ارتفاع تبلغ 136%، مقارنة مع أعداد المواطنين في سبتمبر من عام 2021، عند إطلاق البرنامج، كما ارتفع عدد الشركات التي وظفت المواطنين في الفترة نفسها 2023، بنسبة جاوزت الـ150%، لافتاً إلى أن المدة الزمنية المتبقية لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية، تبلغ 19 يوماً فقط.

وأظهرت الإحصاءات أن نحو 82% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص في ثمانية قطاعات اقتصادية حيوية تشمل الأنشطة المالية، والخدمات الإدارية، وخدمات الدعم، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد، والصناعات التحويلية، والتعدين والمحاجر، والتعليم، والصحة.

ووفر «نافس» ثلاثة برامج يستفيد منها المواطنون الباحثون عن عمل، هي: برنامج «كفاءات» الذي يعمل على تطوير كفاءة الكوادر المواطنة، من خلال برامج تدريبية في قطاعات متخصصة وشهادات مهنية معتمدة دولياً، وبرنامج «خبرة» الذي يقدم دعماً مالياً للخريجين الإماراتيين المشاركين ببرامج تدريبية عملية في شركات القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي، وبرنامج «تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي» الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية في المجال الطبي والصحي، من خلال المنح الدراسية المدفوعة.

فيما تتضمن مستهدفات التوطين في الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر، أن توفر هذه الشركات 24 ألف فرصة عمل سنوياً للمواطنين، من خلال تحقيق نمو في توطين وظائفها المهارية بواقع 1% كل ستة أشهر، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين، والذي يشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً، ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً ومحدداً من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية عام 2024، ومواطن آخر في عام 2025، وهو ما من شأنه توفير 12 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً للمواطنين. ووفر البرنامج آلية لرفع الشكاوى عبر موقعه الإلكتروني عبر أربع خطوات، تشمل الدخول على الحساب الشخصي، والانتقال إلى أيقونة تقديم الملاحظات والشكاوى، ومن ثم الضغط على خيار تقديم رفع الشكوى، فتنتقل إلى صفحة تقديم تفاصيل الشكوى، وبعدها إدخال وصف وفئة الشكوى، مع تحميل أي وثائق داعمة، ثم الضغط على خيار إرسال لتحويل الشكوى إلى فريق دعم المتعاملين، ومن ثم يقوم الفريق بالتواصل مع مقدم الشكوى عن طريق الصفحة نفسها، لإبلاغ المتعامل بالإجراء المناسب.

894 شركة مخالفة

أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 894 شركة خاصة إلى النيابة العامة، لمخالفتها قرارات التوطين التي تشمل التوطين الصوري والتحايل على مستهدفاته، وذلك في الفترة من النصف الثاني من 2022 حتى بداية ديسمبر الجاري، حيث قامت هذه الشركات بتعيين 1267 مواطناً بشكل صوري، وقامت الوزارة باتخاذ الإجراءات الجزائية والقانونية والإدارية بحق هذه الشركات، كما تم إيقاف انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم في «التوطين الصوري» من مزايا برنامج «نافس»، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها. وأكدت الوزارة، عدم تهاونها في التعامل بحزم مع المخالفين، ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

• 6103 شركات جديدة انضمت إلى «نافس» منذ بداية العام.

• 13120 شركة خاصة مسجلة في البرنامج حالياً.