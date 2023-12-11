الامارات | بـ «لغة القلوب والشعوب» أنامل إماراتية تخاطب زوّار «كوب 28»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتقن العازف الإماراتي الواعد راشد وليد المرزوقي «لغة القلوب التي تفهمها كل الشعوب» فحرص على تنميتها وتعزيزها عبر التدريبات المكثفة، التي أهلته للفوز بلقب «أفضل عازف بيانو»، ليطل على زوّار مؤتمر الأطراف (كوب 28) بباقة منوعة من المقطوعات الموسيقية العربية والعالمية، محققاً بذلك أول أحلامه في المشاركات الدولية. وبموهبةٍ مغايرة، يرافق راشد (13 عاماً) خلال أدائه الموسيقي أخوه خليفة (11 عاماً)، عبر رسومات حية يقدمها بريشته أمام زوّار الحدث العالمي، ليمثل الشقيقان بذلك عائلة فنية بامتياز تجمع ما بين الرسم والموسيقى معاً.

«المشاركة الحُلم»

وعن «المشاركة الحُلم»، قال راشد المزروقي لـ«الإمارات اليوم»، «ما أن عرض علي جناح الشباب المشاركة في فعالياته بـ(كوب 28)، أدركت أنني سأخطو أولى خطواتي في طريق الأحلام والطموحات التي رسمتها مبكراً، فالحدث عالمي، يشارك فيه رؤساء دول وحكومات، ويُعنى بقضية مهمة تتجسد في كيفية الحد من تغير المناخ، والاستعداد له في المستقبل».

وأضاف راشد، الطالب في الصف الثامن بمدرسة ربدان في أبوظبي: «أشارك جناح الشباب، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، بموهبتي المتمثلة في العزف على آلة البيانو مقدماً مجموعة من المقطوعات التي تتوزّع ما بين الشرقية والغربية، مثل المقطوعة الشهيرة (قضية عم أحمد) للموسيقار العالمي عمر خيرت، وأخرى للموسيقار الشهير ياني، وللمغني التركي الشهير إبراهيم تاتلسس مقطوعة أغنيته الشهيرة (هايدي سويلا)». وتابع راشد، الذي ألف مدينة إكسبو دبي بزياراته للمشاركة في «كوب 28»، «أشعر بفخرٍ كبير كوني غدوت جزءاً من هذا الحدث الذي أقدم من خلاله موهبتي أمام مئات الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، ما يدفعني للمضي قدماً نحو تحقيق طموحاتي بالمشاركات الدولية، فضلاً عن الطموح الأسمى بأن أصبح موسيقاراً متخصصاً بالدراسة الأكاديمية في المستقبل».

موهبة مبكرة

وعن بدايات الموهبة، أوضح راشد «بدأت ملامح موهبة العزف على البيانو تظهر في عمر السادسة لمرافقتي الدائمة لوالدي معلمي الأول الذي يعشق الموسيقى ويجيد ممارستها، وحرص على تنمية هذه الملكة لديّ؛ محققاً في الوقت نفسه حلمه كذلك». والتحق راشد بمعهد متخصص لدراسة العزف على البيانو ودورات متخصصة، إضافة إلى برنامج «موهبتي» التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. ورأى «الموسيقار الإماراتي الواعد» أن أبرز أسباب النجاح تعود إلى التدريبات المستمرة والدعم الذي يحظى به الموهوب من أفراد أسرته والمجتمع، فضلاً عن الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية التي تهدر الوقت والجهد وتضيع فرصة استثماره في كل ما هو مفيد وقيم. وقطف راشد المرزوقي ثمرة تدريباته المكثفة التي انعكست بشكلٍ كبير على أدائه، بالظفر بجائزة «أفضل عازف على البيانو» 2023 في النسخة الثانية من «مهرجان دبي لموسيقى الشباب»، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة).

• بموهبةٍ مغايرة، يرافق راشد خلال أدائه شقيقه خليفة عبر رسومات حية يقدمها بريشته أمام ضيوف الحدث العالمي.

• الموسيقار الواعد ينصح الجيل الجديد بالابتعاد عن الأجهزة التي تهدر الوقت وتضيع استثماره في ما هو مفيد.

راشد المرزوقي:

• والدي معلمي الأول يعشق الموسيقى ويجيدها.. وطموحي أن أصبح موسيقاراً متخصصاً بالدراسة الأكاديمية في المستقبل.

مشاركات متنوعة

شارك راشد المرزوقي - الذي دأب على عزف النشيد الوطني بالبيانو في الطابور الصباحي منذ أن كان في الصف الثاني - بموهبته في معرض أبوظبي للكتاب في دورته الأخيرة. وفي أكتوبر الماضي عزف على البيانو بتقنية جديدة «الذكاء الاصطناعي» وذلك في ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي بتنظيم مؤسسة دبي للمستقبل، فكان أول وأصغر عازف إمارتي يستخدم هذه التقنية الذكية.

تصوير: يوسف الهرمودي