الامارات | 33 ألف طالب مواطن في مدارس دبي الخاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد تقرير حول النمو والجودة في المدارس الخاصة، أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أخيراً، بأن عدد الطلبة المواطنين المسجلين في المدارس الخاصة بالإمارة بلغ 33 ألفاً و94 طالباً وطالبة، يتوزعون على الحلقات التعليمية كافة.

وأظهر التقرير أن 51% منهم من فئة الذكور، و49% من فئة الإناث.

ويأتي عدد الطلبة المواطنين ضمن إجمالي الطلبة الدارسين في 220 مدرسة خاصة في الإمارة، البالغ عددهم 365 ألفاً و572 طالباً وطالبة، من 186 جنسية وثقافة. وبيّن التقرير الذي يحمل عنوان «قفزة غير مسبوقة.. النمو والجودة في المدارس الخاصة بدبي 2023- 2024»، أن المدارس الخاصة في الإمارة حققت تقدماً كبيراً عالمياً في الدراسة العلمية لمستوى التقدم (PIRLS) في مهارات القراءة، حيث حلت في المركز السادس، بعد أن كانت في المركز الـ33 عالمياً عام 2011.

وأوضح التقرير أن عدد المدارس الخاصة في دبي زاد 84 مدرسة خلال 16 سنة، ليرتفع من 136 مدرسة في (2007-2008) إلى 220 مدرسة في (2023-2024)، بينها خمس مدارس خاصة جديدة فتحت أبوابها العام الدراسي الجاري. ويعمل في المدارس الخاصة بدبي حالياً 24 ألفاً و955 كادراً تعليمياً، بواقع 80% معلمات و20% معلمون. وتطبق المدارس الخاصة في دبي 17 منهجاً تعليمياً، هي المنهاج البريطاني، وتطبقه 82 مدرسة، والمنهاج الأميركي، وتطبقه 40 مدرسة، والمنهاج الهندي، وتطبقه 34 مدرسة، ومنهاج البكالوريا الدولية، وتطبقه 17 مدرسة، والمنهاج الوزاري، وتطبقه 16 مدرسة، والمنهاجان البريطاني والبكالوريا الدولية، وتطبقه ست مدارس، والمنهاج الفرنسي، وتطبقه ست مدارس، و«سابيس» بريطاني وأميركي، وتطبقه مدرستان، إضافة إلى المنهاجين الأميركي والبكالوريا الدولية، وتطبقه مدرستان. والمنهاج الفلبيني، وتطبقه مدرستان، والباكستاني، وتطبقه مدرستان، والإيراني، وتطبقه ست مدارس، والألماني والصيني والروسي والأسترالي والياباني، وتطبقها مدرسة واحدة لكل منهاج. وحدد التقرير أبرز مناطق توزيع المدارس الخاصة، وتشمل ديرة، وبر دبي، وزعبيل، ومشرف، ورأس الخور، وجميرا، ودبي لاند، وجبل علي، وحدائق محمد بن راشد. وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية الدور الكبير للقيادات المدرسية والمعلمين في الارتقاء بجودة التعليم في دبي، ومساهماتهم في تعزيز مكانة المدينة كوجهة دولية مرموقة للتعليم المتميز، موضحةً أن أحدث البيانات يبين حجم التقدم الذي أحرزته المدارس الخاصة في الإمارة منذ عام 2007، الذي يعد مؤشراً قوياً إلى قدرتها على مواصلة تحقيق مزيد في المستقبل، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي في غضون السنوات الـ10 المقبلة، ووضع دبي كواحدة من أفضل المدن في العالم.

وأظهر التقرير تسجيل معدلات نمو كبيرة في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس منذ تأسيس الهيئة في عام 2007، إضافة إلى مضاعفة أعداد الطلبة الذين يتلقون تعليماً جيداً أو أفضل في الفترة ذاتها، وذلك بعد أن كشفت الهيئة أخيراً عن تحقيق المدارس الخاصة زيادة غير مسبوقة في أعداد طلبتها العام الدراسي الجاري، بنسبة قياسية بلغت 12%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الدراسي الماضي.

• 220 مدرسة خاصة في الإمارة.