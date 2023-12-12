الامارات | 3 مبادرات مناخية جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق جناح جامعة الدول العربية، المشارك للمرة الأولى في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (cop28)، ثلاث مبادرات مناخية جديدة، هي: الاقتصاد الدائري، والحلول المبنية على الطبيعة، والتنوع البيولوجي، بحسب وزير مفوض رئيس جناح جامعة الدول العربية في (cop28) محمود فتح الله.

وقال فتح الله في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام): «إن التصحر والجفاف والأمن الغذائي من أبرز التحديات الناجمة عن التغير المناخي في المنطقة العربية».

وحول مستقبل التعاون العربي المناخي، أشار فتح الله إلى أن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المقرر في أكتوبر المقبل، سيبحث قضايا المشاركة في مؤتمر الأطراف الـ16 الخاص بمكافحة التصحر، الذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض ديسمبر 2024.

وتعاني الدول العربية ظاهرة التصـحر، حيث بلغ مجموع المسـاحات المتصحرة نحو تسعة ملايين كم، تمثل نحو 68% من مسـاحة هذه الدول، وتتركز معظم هذه المسـاحة في منطقة المغرب العربي بنسـبة 53.4%، وتقدر مساحة الأراضي المهددة بالتصحر بنحو 3.6 ملايين كم، وفق بيانات التقرير الاقتصادي العربي 2022.

وأضاف رئيس جناح جامعة الدول العربية في «كوب 28»، أن الدول العربية ستعقد اجتماعات تحضيرية في العاصمة السعودية الرياض قريباً، تمهيداً للمشاركة في اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة في كينيا أواخر فبراير 2024.