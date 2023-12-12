الامارات | إعادة تأهيل أقدم غابة مطيرة في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهدف الجناح الأسترالي المشارك في مؤتمر «كوب 28» رفع مستوى الوعي بأهمية اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغير المناخ وتحفيز الجهود العالمية لإحداث تحول ملموس في مجال مكافحة التغير المناخي.

واستعرض الجناح مبادرات أستراليا الرائدة في مجال العمل المناخي، فضلاً عن توفير مساحة احترافية وترحيبية للمشاركين الأستراليين في هذا الحدث العالمي.

ونظمت أستراليا منذ انطلاق «كوب 28» عشرات الفعاليات والأنشطة الهادفة لمشاركة خبراتها الواسعة في مجال الطاقة المتجددة وبناء شراكات جديدة وتعزيز التعاون الدولي.

ومن أبرز الفعاليات التي استضافها جناح أستراليا في اليوم المخصص لـ«الغذاء والزراعة والمياه»، إعادة تأهيل غابة «داينتري» المطيرة، أقدم غابة مطيرة في العالم، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الحيوية، ودور النظم الغذائية المستدامة في تحقيق الأهداف المناخية، بما في ذلك خفض الانبعاثات وتعزيز الأمن الغذائي والوقاية من الأزمات الغذائية، بجانب رحلة إلى «داينتري» برفقة السكان الأصليين، بهدف التعرف إلى ثقافتهم وتراثهم ومساهمتهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، كما استضاف الجناح فعاليات المساهمة الحيوية للثروة الحيوانية في تحقيق الأهداف العالمية للحد من آثار تغير المناخ وضمان الأمن الغذائي والتغذوي، وذلك من خلال ممارسات تربية مستدامة تراعي حقوق الحيوان وحماية البيئة، وأفضل الممارسات في مجال التنوع الاجتماعي، بما في ذلك تمكين المرأة والشباب وتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل المناخي، وحشد الاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة، وأيضاً تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والشراكة لتحقيق أهداف العمل المناخي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال العمل المناخي وبناء قدرات البلدان النامية. وتعد أستراليا في طليعة الدول المطورة لسياسات فعالة في مواجهة آثار التغير المناخي، وذلك من خلال الالتزام بخفض الانبعاثات من القطاعات الصناعية وتطوير تقنيات جديدة لتقليل الانبعاثات. كما تسعى جاهدة لإزالة الكربون من اقتصادها، وتحويله إلى الريادة العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بالتوازي مع دعم المجتمعات والبيئة للتكيف مع تداعيات تغير المناخ.

التزام

تلتزم أستراليا بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات، وتسريع دمج الطاقة المتجددة في أنظمة الطاقة الوطنية، وتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، وتحفيز إزالة الكربون الصناعي من خلال آلية الحماية.

ومن خلال هذه المبادرات الاستراتيجية، تسعى أستراليا إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال الطاقة المتجددة، ليس فقط لتعزيز اقتصادها، لكن أيضاً لدعم البلدان الأخرى في دفع مسارات التحول في قطاع الطاقة نحو أفق أكثر استدامة.