الامارات | 5 بصمات نجاح تحت مظلة الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار التزامه برؤية دولة الإمارات التي تهدف لتحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، يشارك مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، من خلال إتاحة الفرصة لخمس شركات ناشئة ملتزمة بتعزيز الاستدامة عرض ابتكاراتها.

ويسلط جناح «شراع» في «المنطقة الخضراء» بالمؤتمر الذي يختتم اليوم في مدينة إكسبو دبي، الضوء على قصص نجاح خمس شركات ناشئة في مجال الاستدامة: «كاندام تكنولوجيز» و«جرين فيوتشر بروجيكت» و«قيمة» و«مانهات» و«لوكيذر»، موفراً لها فرصة عرض التكنولوجيا الرائدة التي ابتكرتها، وأفكارها الإبداعية التي تجسد جوهر الاستدامة.

وأعربت المدير التنفيذي لـ«شراع» نجلاء المدفع، عن فخرها بالشركات الخمس، مضيفة: «لا يكتفي المركز باحتضان الأعمال فحسب، وإنما يحرص على تحفيز الأفكار المبتكرة القادرة على إحداث التحول الإيجابي المنشود، فنحن نؤمن بأهمية ريادة الأعمال في تشكيل مستقبل مستدام، إذ تُجسد الشركات التي تعرض حلولها في (كوب 28) النتائج التي يمكن تحقيقها من خلال الابتكار الهادف، ونفخر في (شراع) بقيادة رحلة تمكين الشركات المسؤولة والسعي لتحقيق هدف ثلاثي يتضمن تعزيز جودة حياة الإنسان وحماية الكوكب وتحقيق الازدهار واستدامته».

وتابعت: «أتوجه إلى المبتكرين وصناع التغيير الطموحين وأقول لهم إن (شراع) ملتزم بتمكينكم ودعم رحلتكم، وأدعوهم للانضمام إلينا في بناء مستقبل مستدام من خلال ريادة الأعمال».

وكانت شركتا «كاندام تكنولوجيز» و«جرين فيوتشر بلانيت» قد فازتا بـ«تحدي بوابة الشارقة 2023» واستفادتا من دعم قدره نصف مليون درهم من العقود لدعم التأسيس والتوسع في الشارقة، إذ أطلق «شراع» تحدي هذا العام بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة و«مجموعة بيئة» ومدينة الشارقة المستدامة، مستلهماً شعاره من مبادرة «عام الاستدامة» في الإمارات.

وتوفر «كاندام تكنولوجيز» حلاً مبتكراً يساعد على إدارة النفايات من خلال مبادرات «أعد واربح» التي تستخدم تكنولوجيا اقتصادية، والتي تعمل على تحديد وفرز مجموعة واسعة من المواد التي يمكن إعادة تدويرها، وتسهم في دعم الاقتصاد الدائري.

بينما تقدم «جرين فيوتشر بروجيكت» أعمالاً استثنائية في تصميم وتنفيذ حل شامل للخدمات البرمجية المتخصصة بإعداد تقارير بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والممارسات المستدامة، بما يمكّن الشركات من رصد الانبعاثات الكربونية وتخفيفها.

وتعرض شركات «قيمة» و«مانهات» و«لوكيذر» رؤاها حول الاستدامة، إذ تقدّم «قيمة» مواد تنظيف صديقة للبيئة على شكل حبوب لتشجيع إعادة استخدام وتعبئة عبوات سائل التنظيف، فيما تركز «مانهات» على تكنولوجيا المياه المستدامة واستخدام الماء المتبخر طبيعياً للتغلب على التحديات التي تواجه الأمن المائي والغذائي، في حين تعرض «لوكيذر» جلوداً نباتية بديلة، تظهر إمكانات الأزياء الأخلاقية المستدامة.

• «كوب 28» وفر للشركات فرصة عرض التكنولوجيا الرائدة التي ابتكرتها، وأفكارها الإبداعية.

نجلاء المدفع:

• ندعو الشركات للانضمام إلينا في بناء مستقبل مستدام من خلال ريادة الأعمال.

إلهام جيل جديد

أكدت المدير التنفيذي لـ«شراع» نجلاء المدفع، أن «التزام المركز بالاستدامة ليس مجرد مبادرة، وإنما مبدأ أساسي في جوهر رؤيته واستراتيجياته، فمن خلال عرض حلول الشركات الناشئة في (كوب 28)، يهدف (شراع) إلى تسليط الضوء على نجاحات تلك الشركات وإلهام جيل جديد من رواد الأعمال المسؤولين في دولة الإمارات ممن يجدون أفضل الحلول البيئية الرامية لحماية الكوكب.